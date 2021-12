Cerveja viva

Para muitos apreciadores, apenas beber não basta. Foi assim que Ana Maria Maciel, 25, e mais dois amigos, Felipe Carvalho e Ng Gainlam, começaram a produzir cerveja caseira para consumo próprio. "Sempre fomos bebedores de todo tipo de cerveja, aí pensamos: podemos fazer a nossa também". O que era uma ideia se tornou realidade, e, para entrar de cabeça no projeto, Ana decidiu fazer um curso a distância. E aí, entre copos cheios e brincadeiras, os amigos decidiram: a cerveja produzida e engarrafada por eles seria a Bebível. "A gente dizia: só tem que ficar bebível!".

Até agora, o trio produziu duas e idealizou uma cerveja artesanal. A primeira foi uma clássica American Pale Ale, feita com cevada maltada e uma levedura que trabalha melhor em temperaturas mais altas. Logo depois, veio a inspirada em um gosto pessoal: a Weizen Fruit Beer, de malte de trigo, cevada, lúpulo e levedura. O toque especial é o maracujá, fruta amada por Ana. A próxima, Stout, é escura e feita com malte ou cevada torrada, lúpulo, água e fermento. Essa traz um sabor de chocolate e café.

É claro que, para fazer cerveja, não basta querer, é preciso equipamentos, tempo e dinheiro. Mesmo com o kit comprado para produzir 30 litros, o restaurante da mãe de Gainlam é usado no processo de fervura. "Ela tem um fogão industrial, que atinge temperaturas mais altas", explicou Ana. A pior e melhor parte é a espera - o trio leva um pouco mais de um mês para finalizar tudo. "Já estou ansiosa para experimentar a de maracujá".

Burocracia

Produzir para si mesmo é permitido, mas a situação é outra se o cervejeiro decide comercializar. De acordo com o diretor-executivo da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia (ACervA), Glauber Sampaio, "é preciso cumprir as exigências do Ministério da Agricultura, do estado e da prefeitura". O fiscal federal Osmar d'Alexandria Baptista explicou que a lei não diferencia as micro e megacervejarias. "A lei é federal e é a mesma, o procedimento é único".

A primeira etapa é a autorização da prefeitura, que fiscaliza a cozinha, o manuseio e o descarte dos produtos. É a superintendência do Ministério da Agricultura em cada estado que licencia, após a vistoria de um fiscal federal, a abertura de uma microcervejaria. Com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em mãos, tudo pronto. "O processo é um pouco burocrático e dá brechas para a interpretação de cada fiscal. Se a cervejaria traz benefícios à cidade com o turismo, por exemplo, a autorização pode vir mais rápido", observa Sampaio.

Cada bebida também precisa ser autorizada junto ao ministério antes de ser comercializada. Na mesma superintendência, o cervejeiro informa a composição da cerveja e pede o registro. No Brasil, 200 microcervejarias já foram registradas e funcionam. Nenhuma delas fica na Bahia, de acordo com a ACervA.

Mas não por falta de vontade. Diogo Pereira, da Cervejaria Berenice, já entrou com todo o processo e deve ter a liberação para vender em 2016. Por enquanto, ele investe mais na comercialização de chope e oferece a Berenice informalmente em locais privados. "A cerveja artesanal é viva, 100% natural. Eu não uso produto químico nenhum, nem conservantes". Segundo ele, o comércio anda bem. "Mesmo que o preço seja mais alto, é um público que prefere pagar bem para beber".

A razão para essa diferença de preço, para o diretor-executivo da ACervA, é óbvia. "As grandes empresas produzem milhões de litros, e assim fica mais fácil diluir o custo de produção". De acordo com Sampaio, ainda há outra questão. Como a legislação brasileira não diferencia o pequeno do grande produtor, a carga tributária contribui no aumento do preço. "Na maioria dos casos, o preço de uma garrafa de 600 ml varia entre R$ 15 e R$ 40".

Outra cervejaria que deve vir por aí é a Sotera. Maurício Sales, cervejeiro e um dos quatro sócios, ainda não tem a previsão de quando exatamente a empresa vai começar a rodar, mas não faltam esforços para que isso aconteça. "Quando entramos nisso, foi com a intenção de que fosse totalmente legalizado". Mas não é tão fácil conseguir alcançar todas as exigências do Ministério da Agricultura, já que, para ele, "há um desencontro de informações". "Por exemplo, compramos um piso para cozinha, mas como o ministério não indica um piso específico, o que compramos pode ser rejeitado. Tudo isso é dispendioso".

Há pouco mais de dois meses, o casal Fabrícia Gonçalves, 28, e Renivaldo Soares, 27, inaugurou a Divina Beer Truck, o primeiro food truck de cervejas especiais e artesanais da Bahia. O que em São Paulo já é moda aqui é novidade, por isso a Divina foi bem recebida nos três eventos em que esteve. "As pessoas acham legal a Kombi antiga, meio retrô, e ficam curiosas para conhecer", contou Renivaldo.

A Kombi 1983 esteve em Lençóis, em Cachoeira - na Flica - e em um evento da ACervA, da qual Renivaldo é associado. O plano agora é divulgar ainda mais a marca para trabalhar também em festas privadas, como formaturas, aniversários e casamentos. A Divina Beer Truck revende cervejas especiais de rótulos já legalizados, sem produção própria. E a intenção é continuar assim, como disse Fabrícia. "Se for para comercializar, vamos ter que nos dedicar apenas a isso. Mas, como gostamos muito de beber e fazer cerveja, vai continuar sendo um hobby".

