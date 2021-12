Cerveja, cabelo, barba e bigode

No ano passado, três rapazes de 25 anos, todos com o mesmo nome, Gabriel, uniram-se para montar um negócio. Conversa vai, conversa vem, decidiram que seria uma barbearia. Não como as dos antigos barbeiros, mas um espaço que atendesse um público mais jovem, descolado, cujos interesses girassem em torno da barba, da cerveja gelada e que tivesse um clima bem masculino.

Foi aí que nasceu a (Bar)bearia, que, como o próprio nome diz, dispensa maiores explicações. Bem relacionados, Gabriel Lima, Gabriel Gil e Gabriel Botelho convidaram os amigos, que trouxeram os amigos, e o negócio pegou. Espertos, trabalham com hora marcada, mas entre um cliente e outro deixam um pequeno intervalo que garante o sistema rotativo. "Ninguém fica esperando muito tempo", diz Lima.

Entre uma long neck e outra (a primeira está inclusa no corte), sai uma porção de bolinho de bacalhau, de coxinha ou de quibe. Tudo com charme e muito estilo.

A (Bar)bearia | Rua das Rosas, 179, Pituba. Marcação de horário pelo tel. 71 3033-0378

Destaque | O espaço, pequeno e aconchegante, oferece um cardápio variado de cervejas especiais. Barba custa R$ 22 e o cabelo, R$ 38. Os dois juntos saem por R$ 55

