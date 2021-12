Cerimônia premia os vencedores da Muito Sabor

O clima de descontração e amizade, coisa de velhos conhecidos de cozinhas e restaurantes da cidade, marcou a cerimônia de premiação da Muito Sabor, edição especial da revista Muito dedicada à gastronomia. A publicação circulou no último domingo e elegeu, em 27 categorias, os melhores chefs, bares e restaurantes de Salvador.

Na tarde de quinta, 20, representantes das casas eleitas por um júri especializado, após indicação prévia do público, compareceram à sede do Grupo A TARDE, na Tancredo Neves.

Kátia Borges, editora da Muito, entregou uma placa de reconhecimento, que deve figurar em destaque nas paredes dos bares e restaurantes premiados. Esta foi a primeira de outras edições da Muito Sabor que devem ser publicadas pelo Grupo A TARDE.

É tetra!

O já bem-humorado Beto Pimentel era só alegria. Premiado em quatro categorias (Melhor Chef, Melhor Moqueca, Melhor Síntese da Comida da Bahia, Melhor Lugar para Comer Peixe), chegou até a se atrapalhar com tantas placas na hora da fotografia. "Estão de cabeça para baixo", gritou alguém de lá, enquanto ele tentava consertar a coisa. No rápido discurso, Beto não economizou nas brincadeiras em relação à quantidade de prêmios: "Fiquem sabendo que muito nunca é demais. Vou continuar praticando para me aproximar da perfeição e me matando de trabalhar. Tenho um garçom que vai de mesa em mesa mostrando a revista". O chef aproveitou para puxar a sardinha para a coluna que publica mensalmente no caderno 2+: "Vocês leram meu texto de hoje? Molequeira pura!". A filha Carla, única mulher da prole de 23 filhos, completou: "Agora, ele é poeta também". Beto revelou um dos segredos da vitalidade, distribuindo folhas de menta entre os presentes. "Tomo uma xícara de chá de menta meia hora antes de namorar."

Cafezinho

André Blumberg, diretor-geral do Grupo A TARDE, durante a cerimônia, conversou com os premiados, alguns dos quais já conhecia. Ele entregou a placa a Marcelo Szporer, do Feito a Grão (Melhor Café Expresso), a quem já conhecia de outros cafés.

Em equipe

João Teles, chef executivo e anfitrião do Saúde Brasil (Melhor Restaurante de Comida Leve), fez questão de levar o sushiman Marcelo Rebouças, mostrando que o trabalho em equipe faz toda a diferença. "Este prêmio é resultado de um trabalho em equipe. Somente juntos, vamos ter força para vencer as dificuldades do segmento."

Feijão bom

Noélia e João Barroso conseguiram despertar interesse dos outros empresários e chefs com a descrição dos pratos "pesados" do Aconchego

da Zuzu. Além da feijoada premiada, a rabada também foi muito indicada pelos que já conheciam o bar.

A boemia do verão agradece

José Raimundo Almeida, do Boteco do França (Melhor Bar para Tomar Cerveja), chamou a atenção para a importância da época em que a premiação saiu. "Estamos no verão, um momento bacana para esse tipo de coisa. A cidade está cheia de turistas, os soteropolitanos saem muito neste período. Melhor vitrine, impossível!"

Drinque de qualidade

"Vem almoçar comigo hoje?". Valmir da Silva, maître do Soho (Melhor Roska - Jabuticaba), diz que mantém a fidelidade dos clientes brigando diariamente pela qualidade dos drinques e pratos, mas também confessou que "puxa a clientela pela orelha": "Sexta, sábado e domingo, eu ligo para os clientes e pergunto: 'Vem almoçar comigo hoje? Não é no Soho, é comigo!'", assim despertou a gargalhada dos presentes. Alguns, inclusive, se queixaram de ele nunca mais ter telefonado.

A melhor pizza da cidade

A figura de Aderbal Silva Júnior despertou curiosidade entre os outros donos de restaurantes, que elogiaram a massa da Quatro Amicci (Melhor Pizza - Jardineira), mas afirmaram nunca tê-lo visto na cena local. "Eu moro em Brasília, tenho negócios lá e no Rio de Janeiro. Por isso, vocês não me veem muito por aqui."

Sotaque espanhol

Quando cumprimentava os vencedores, André Blumberg sentiu o sotaque do chef José Morchón e perguntou: "Você não é daqui?". Morchón explicou que é espanhol e agradeceu o reconhecimento de sua culinária, apenas um ano depois da criação do restaurante. Morchón foi eleito Chef Revelação e seu restaurante, La Taperia, Melhor Lugar para Tapear.

Líder desapontado

Bastou o gerente da Cabana da Cely de Vilas, Gerson Reis Souza (Melhor Caranguejo), dar um passo à frente para escutar uma declaração que atesta o mérito da premiação. "Eu saí do ramo de caranguejo por causa de vocês. Não aguentava mais ficar em segundo lugar", disse em clima de brincadeira Hamilton Bacelar, do Oliva Gourmet. Gerson, que representou Cely Ferreira, não ficou por baixo e respondeu: "Cuidado que Cely está vindo aí!".

