Centenário de Hansen Bahia será celebrado com exposições

No dia 19/4, o artista alemão que viveu na Bahia e aqui deixou seu trabalho faria 100 anos. Exposições no Brasil e na Alemanha celebram sua obra

Ao entrar na Fazenda Santa Bárbara, propriedade de 217 mil metros quadrados, posicionada em São Félix como mirante privilegiado para o rio Paraguaçu e a cidade vizinha, Cachoeira, tem-se a impressão de que o antigo proprietário, morto em junho de 1978, ainda emergirá como anfitrião. Na casa que ocupa o centro do terreno estão livros, objetos e retratos que fazem a presença de Karl Heinz Hansen, o gravurista alemão que adotou a Bahia, pairar como pairam os vivos. "Não se espante se encontrar um sujeito magro, alto, de barbicha", avisa João Boaventura, guardião da propriedade, oferecendo o alerta e o retrato. "É seu Hansen".

O porquê de um artista nascido em Hamburgo, que circulou por todos os continentes, expôs ao lado de Picasso e foi o único a participar das cinco primeiras edições da Bienal de São Paulo, ter escolhido o Recôncavo para passar os últimos anos de vida, o próprio Hansen, numa entrevista ao extinto Jornal da Bahia, explicou: "Nasci duas vezes e a segunda foi na Bahia". O apreço pela terra adotada teve um marco em abril de 1978, quando, em Cachoeira, inaugurou a Fundação Hansen Bahia (FHB), responsável por gerir sua obra. "O nascimento em Hamburgo não tem importância nenhuma", disse. "Sou baiano".

Além da fazenda, conservada como um diorama da vida do alemão, a FHB administra um acervo de oito mil gravuras, doadas pelo artista em carta-testamento. A maior parte das obras são retratos de baianos despossuídos em espaços como o Pelourinho, os bordéis, os botequins e as masmorras - nas imagens, o artista parece informar que os campos de concentração nazistas de sua terra natal podem assumir novas formas em paraísos tropicais.

"Foram muitos estrangeiros que lançaram um olhar sobre a Bahia, mas a imersão deste germânico é surpreendente e desconcertante", diz Jomar Lima, curador da FHB, lembrando os dois momentos em que Hansen viveu na Bahia - de 1955 a 1958 e de 1966 a 1978 - como "a busca de um artista por algo que não se esconde em postais". "Ele realizou uma obra de mãos sujas e corpo suado, completamente comprometida com a realidade da época".

Se estivesse vivo, Hansen hoje - neste exato 19 de abril - completaria 100 anos. Seu nome, no entanto, permanece como rascunho, quando comparado à projeção de outros contemporâneos ligados à Bahia, como Carybé, Mario Cravo e Genaro de Carvalho. A pergunta - quem é Hansen? -, repercutida em vielas de São Félix, Cachoeira ou Salvador, encontrará quase sempre o vácuo do silêncio.

"Ele foi um dos maiores gravuristas do mundo", classifica Lima, que assinará a curadoria de uma exposição itinerante com obras do artista pelo interior da Bahia. Juazeiro, Feira de Santana, Porto Seguro, Itabuna, Alagoinhas, Barreiras e Santo Amaro receberão, a partir de junho, a mostra. "A Bahia precisa conhecer esta história".

Marinheiro

Hansen nasceu pobre, quase morreu de tuberculose na infância. Pedalou da Alemanha até a Itália, trabalhou como vendedor de sorvetes. Fez parte da trupe de um circo; foi marinheiro, casou-se pela primeira vez e teve três filhos. Casou-se pela segunda vez e teve mais dois. Serviu na 2ª Guerra, chegou a ir ao front, "obrigado a lutar", como disse certa vez. Feriu e foi ferido, carregou mortos no Porto de Hamburgo, achava Hitler um demônio.

Suas primeiras xilogravuras (obtidas através da técnica de entalhar a madeira e, com uma prensa, transpor o desenho para o papel) captaram a experiência da guerra, através de cenas repletas de presságios inquietantes e de homens resumidos à condição básica - sozinhos, diante da vida, a enfrentar como podem as intempéries.

Convidado a trabalhar na concepção gráfica da editora Melhoramentos, mudou-se para São Paulo - da cidade, enviava suas gravuras para exposições em Nova York, Roma, Tóquio e Paris. Após expor na galeria Oxumaré, em Salvador, onde hoje é o Cabaré dos Novos, do Teatro Vila Velha, mudou-se novamente.

"Ele tinha um apreço pela Bahia, como um agricultor tem por um terreno fértil", diz o filho Vitorio Hansen, em entrevista por telefone de Berlim, onde mora. Vitorio cita como exemplo a série de gravuras Flor de São Miguel, na qual as prostitutas do Pelourinho estão retratadas, e o tríptico A dor, A fome e A insanidade, onde a pobreza contrasta com a opulência da arquitetura barroca. Nem Vitorio nem os demais filhos de Hansen dedicam-se hoje a administrar o legado do gravurista. "Foi um desejo dele doar a maior parte do seu acervo à Bahia; a vontade foi respeitada".

Embora a FHB, mantida com os recursos do Fundo de Cultura do estado, abrigue a maior parte da obra de Hansen, gravuras do artista integram o acervo de 20 museus no mundo. A conta é do galerista e colecionador de arte alemão Rudolf Bayer, que há dois anos vem inventariando a trajetória das obras do conterrâneo.

Em fevereiro deste ano, ele esteve na FHB para contatar o elo que faltava em sua empreitada. O objetivo é bastante ousado: até o final de 2015, o galerista pretende lançar um catálogo - "o mais completo já feito" - acompanhado de uma extensa biografia de Hansen. "Ele tinha uma gravura forte, que conseguiu atingir um nível de maestria elevado", avalia Bayer. "Do ponto de vista técnico, era uma bela composição: a segurança do corte; o alongamento das figuras, delicadamente pendidas; o aproveitamento gráfico dos espaços brancos de luminosidade; o sentido da organização; a impressão de movimento; a sensibilidade da linha".

A pesquisa realizada por Bayer vem no ensejo da falta de memória. Se, no Brasil, a obra do artista encontra um silêncio que aproxima-se da ingratidão, na Alemanha, o pouco conhecimento sobre Hansen tem uma raiz geográfica: ao optar por deixar a maior parte de suas obras no interior da Bahia, o artista teria inibido a realização de novas exposições em sua terra natal. "Ele poderia ter escolhido qualquer grande capital no mundo, e isso, certamente, lhe renderia bem mais visibilidade", diz Bayer. "Mas a verdade é que Hansen era um homem de paixões".

Apocalipse



A primeira estada de Hansen na Bahia foi encerrada com um convite do governo alemão para que o gravurista montasse o seu ateliê em um castelo medieval em Tittmoning (fronteira da Áustria com a Alemanha) e, ali, desse aulas de gravuras. No prédio de arquitetura austera, construído para abrigar membros da igreja católica, Hansen conheceu Ilse Stroimmer, que se tornaria a sua terceira e última mulher. Com ela - seu "epílogo inspirador", como o artista a batizou num texto escrito pouco antes de morrer -, ele retornaria à Bahia, pela última vez, oito anos depois.

A segunda fase baiana do gravurista, na qual adotou a alcunha Hansen Bahia, é considerada por alguns estudiosos de sua obra como um aprofundamento das questões que o afligiam. Numa entrevista ao jornal inglês The Guardian, em 1970, ele chegou a dizer que as gravuras em que estava trabalhando naquele momento "eram uma denúncia das atrocidades do fascismo e de todas as ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita". Num dos trabalhos daquele ano, o artista colocou, ao pés de Cristo, Angela Davis e Marilyn Monroe. Em outro, a roupa de Cristo parece roubada por prostitutas, Nixon, policiais e falsos hippies. E, numa gravura que representa os 12 apóstolos, as feições foram inspiradas nas de Jorge Amado, Carybé e "outros seres normais".

"Hansen montou um estúdio de gravura em sua casa, em Salvador, no bairro de Piatã, com três prensas, sendo uma para tirar impressões em grande formato e adaptada de um cilindro de moagem de cacau", conta Evandro Sybine, professor de gravura na Escola de Belas Artes da Ufba e pesquisador da obra do artista alemão. Sybine menciona, como exemplo desta segunda estada na Bahia, a tela Os quatro cavaleiros do apocalipse, de 1971, inspirada na obra do renascentista Albrecht Dürer e que foi expedida para uma mostra em Nuremberg, na Alemanha Ocidental, dividindo espaço com trabalhos de artistas como Giacometi, Picasso e Matisse.

O baiano Sérgio Rabinovitz, então um artista-aprendiz, frequentador do ateliê de Hansen, lembra da síntese entre artista e obra. "Quando ele levantava a enorme gravura d'Os quatro cavaleiros do apocalipse, a sua imagem fundia-se luminosa como se impressa no papel, tornando-o uma espécie de quinto cavaleiro", recorda. "Era como se ele estivesse anunciando o fim dos tempos e o começo de uma nova era".

Epílogo

Em uma carta, endereçada a um amigo austríaco, datada de 1975, Hansen começa assim: "O século 20 se iniciou com uma utopia futurista e terminou com nostalgia". E emenda os motivos que o levariam a deixar a capital, definitivamente, rumo ao Recôncavo: "Fico triste vendo Salvador invadida por muros imensos, erguidos em volta das construções; é um movimento que me remete aos campos de concentração".

"Ele chegou a pensar em construir uma fundação no Pelourinho, mas dizia que Salvador já tinha muitos 'embaixadores culturais'. Optou então pelo Recôncavo, como uma forma de movimentar o lugar", conta Jomar Lima. Segurando uma das gravuras ainda na madeira, como quem examina um monolito, o curador diagnóstica o impulso do alemão-baiano: "Todos esses marinheiros, um dia, buscam uma terra para se fixar. As cidades de Cachoeira e São Félix foram, para ele, esse chão".

Inevitável, porém, associar a procura de Hansen por um lugar fixo, e a sua escolha pela Bahia, como uma busca nostálgica. Para o artista alemão marcado pela experiência da guerra e pelas mazelas dos homens, a redenção parece ter sido a própria procura por um tempo sempre diferente, por fim materializado naquela fazenda que se abre para o Paraguaçu.

adblock ativo