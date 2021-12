Celebridades em versão John Drops

A internet é uma coisa bem louca. Você está lá sentado no sofá da sua casa e de repente vê uma notificação de que o ator Bruno Gagliasso começou a te seguir e que te acha maravilhoso. Depois, vem outro ator, só que americano - um dos personagens do filme que você mais amava quando era criança (a saber, Marlon Wayans, de As Branquelas) - e posta uma foto que você fez na cozinha.

E aí, passados uns dias, um monte de outras imagens suas vão parar no site do Daily Mail, um dos jornais mais lidos do Reino Unido. Tudo isso faz com que num ano você seja mais um anônimo entre bilhões de outros e, no seguinte, tenha mais de 90 mil seguidores. "É surreal", diz o baiano João França, 23, com uma expressão de ânimo e espanto.

Ele ficou famoso por publicar no Instagram (@johndrops) versões muito mais inspiradas, divertidas e sustentáveis de looks de celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé, Juliana Paes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury. A brincadeira começou quando ele viu uma premiação gringa e descobriu que o tapete de casa parecia muito com o vestido que Kim estava usando.

Para fazer as roupas, usa sacos de lixo, filmes de PVC, papel laminado. Já as bolsas podem ser um liquidificador ou uma vasilhinha de plástico. Em alguns cliques, ele conta com a prestigiosa figuração de Fernanda Santos, empregada doméstica e "tudo na vida" de João. Estudante de publicidade e blogueiro desde os 14, ele já está até falando como artista. "Tenho vários projetos para o próximo ano".

Uma foto publicada por João Paulo (@johndrops) em Dez 12, 2015 às 4:19 PST

Look: sutil para a festa da firma 👯💃🏼💅🏻💅🏻 @badgalriri | #Igualquenemdojohn #Igualquenem #Rihanna #BitchBetterHaveMyMoney Uma foto publicada por João Paulo (@johndrops) em Dez 11, 2015 às 3:19 PST

#Bday @nickiminaj! Muitas anacondas pra you!💅🏻🍆🙆🏾❤️💃🏾🎂 | #igualquenemdojohn #igualquenem #NickiMinaj #bdaynicki #salvador Uma foto publicada por João Paulo (@johndrops) em Dez 8, 2015 às 5:01 PST

