Celebrar “miscigenação” é desserviço ao Brasil, dizem professores

No último sábado, dia 16/12, o antropólogo baiano Antonio Risério publicou na Folha de S. Paulo um artigo intitulado "Movimentos negros repetem lógica do racismo científico", no qual defende que "os racialistas repetem o dogma que se revelou um fracasso histórico espetacular. E adiantam outros passos esdrúxulos, desde que a paranoia político-social tem seus próprios desenhos e suas próprias regras. Com medo de um branqueamento final e total do povo brasileiro, essa turma parte para o ataque pesado. Dispara chumbo grosso contra relações amorosas e sexuais que envolvam pretos e brancos".

Em resposta ao texto, o colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco redigiu uma nota, reproduzida abaixo na íntegra:

*

Vimos, por meio desta nota, em primeiro lugar expressar nosso respeito pela memória e trajetória de Abdias Nascimento, bem como prestar solidariedade a sua família, dada a ofensiva disparatada e absurda de que foram – Abdias, seus ancestrais e seus descendentes – alvo em artigo publicado recentemente na Folha de São Paulo, de autoria de Antonio Risério.

É preciso, igualmente, manifestar solidariedade e empatia pelo(s) movimento(s) negro(s) no Brasil e na Diáspora e nos colocar à disposição para o diálogo e para o aprendizado. Assim como também é preciso ser solidário e dialogar com um sujeito oculto na análise de Risério, igualmente impactados pela mistificação da miscigenação: os povos indígenas neste país.

Isso para não mencionar a hostilidade a outro intelectual de estofo, gratuitamente chamado de “menos delirante”, professor Kabengele Munanga, a quem uma retratação é mais do que necessária. E a quem também saudamos.

A ética e a etiqueta acadêmica e intelectual o exigem.

Quanto à mestiçagem, conforme caracterizada por Antonio Risério, e também quanto à suposta equivalência entre racismo científico do século XIX e movimentos sociais negros dos séculos XX e XXI, alguns apontamentos se fazem urgentes. De princípio, é seguro frisar que uma/um concluinte de um curso de Ciências Sociais no Brasil guarda elementos suficientes para discernir uma situação da outra e evitar o sofisma. Destarte, não discernir ou confundir deliberadamente é uma posição consciente do ensaísta Risério no campo intelectual.

Anacrônica é uma ideia de universidade e de sociedade baseada em valores, crenças, fazeres e epistemologias cunhadas em um monoculturalismo eurocêntrico.

A fachada de elegia da mestiçagem biológica acompanhada da omissão da falta de mestiçagem nos domínios intelectuais, culturais, políticos, econômicos e sociais não resiste a um exame mais cuidadoso. Os espaços de poder e decisão no Brasil, após 500 anos, seguem com gritante sub-representação e mesmo ausência, em alguns casos, de negros e indígenas.

Aliás, a retórica que busca na biologia ou no “lugar da cama” à freyreana a "solução" daquilo que é social, demanda como contraponto uma problematização coletiva política dialógica. A magnitude da tarefa – uma universidade e uma intelectualidade dialógica – é um dos maiores desafios do nosso tempo, pois ao mesmo tempo em que o mito da democracia racial agoniza, ele ainda respira.

Uma “celebração” da “miscigenação” cúmplice da falta de reconhecimento à potencialidade AUTÔNOMA das matrizes civilizatórias indígenas e africanas e seus intelectuais e porta-vozes orgânicos é um desserviço às Ciências Sociais no Brasil e mesmo na América Latina. É esta mesma “celebração” que vem sustentando discursos que visam à criminalização de lideranças quilombolas, indígenas e pesquisadores/as destas questões, tal como presenciamos nos recentes desdobramentos do Relatório da CPI FUNAI/INCRA e que solapam a força resistente destes movimentos sociais na luta pelos direitos coletivos de suas comunidades.

Falamos em América Latina por um aspecto em particular. O discurso do ensaísta e os discursos das oligarquias latino-americanas guardam uma forte interseção. Com as diferenças dos contextos, seguem dependentes de uma modernidade de costas para a vitalidade heterogênea de nossas sociedades latino-americanas com suas demandas concretas e capacidade de formulação.

É Risério na verdade quem fecha a janela para que a rua deixe de existir.

Não temos todas as respostas. Superar uma arquitetura epistemológica exclusivamente eurocentrada não é e não será fácil, mas o fazer científico-tecnológico-artístico no Brasil avançará quando o legado, por exemplo, de Abdias Nascimento, Ruth de Souza, Mãe Aninha, Luiz Gonzaga, Carolina de Jesus, Leopold Senghor, Frantz Fanon, Malcolm X, Martin Luther King, Lélia González, Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, Mestre Pastinha, Clementina de Jesus, Milton Santos, Maya Angelou, Mestre Didi, Luiza Bairros, Emanuel Araújo e outros sejam efetivamente integrados a nossos estudos, a nosso discurso e nossa prática.

E não nos esqueçamos: estamos em terras indígenas. E também contamos com movimentos sociais indígenas pulsantes, ativos e criadores. Também podemos aprender com eles muitas descobertas sobre a miscigenação “realmente existente”.

No lugar da negligência, faz-se preciso que as Ciências Sociais (re)criem um diálogo horizontal com os movimentos sociais negros (pois, atenção, não há um movimento negro, mas vários) e suas/seus intelectuais para o enfrentamento direto aos seus problemas cotidianos, a exemplo do incontestável e mundialmente conhecido genocídio da juventude negra no Brasil. Genocídio para o qual Risério não dedicou nem uma linha sequer.

Por último, frise-se que o artigo do autointitulado antropólogo dista de todo e qualquer conhecimento antropológico. Nele, não há nenhuma menção à vasta produção da Antropologia das Relações Raciais e Interétnicas brasileira, base do Pensamento Antropológico no Brasil.

