"Caymmi foi o maior mestre que tive na vida"

O compositor Ronaldo Bastos, 68, nasceu em Niterói, mas confessa que se sente meio carioca, meio mineiro e meio baiano. No Rio de Janeiro criou raízes e, sem se dar conta, as viu ramificar em outras direções. A amizade e a música o levaram sucessivas vezes a Minas. Junto com uma 'tribo de cabeludos' - encabeçada pelo cantor Milton Nascimento -, fez parte do Clube da Esquina, movimento que nasceu em Belo Horizonte e que causou uma revolução na música popular brasileira na década de 70. "Nunca morei em Minas, mas fui arrebatado pela correnteza. Passei a caminhar junto", diz. O espírito sonhador e aventureiro o trouxe para a Bahia. Aqui, bebeu em diversas fontes e conviveu com aquele que se tornaria a sua maior referência, Dorival Caymmi. "O meu maior mestre". É também aqui, em um apartamento no Corredor da Vitória, que o autor de clássicos da MPB, como Cais, Fé cega, Faca amolada, Cravo e canela, Nuvem cigana e Trem azul, instala-se sempre que sente saudade e precisa descansar ou trabalhar. Foi neste apartamento que o compositor recebeu Muito para um bate-papo em uma tarde de março, mês em que o lançamento do disco Clube da Esquina completa 44 anos. Nesta entrevista, Bastos fala sobre o legado deste álbum, conta um pouco sobre o processo de criação de suas canções e declara o amor pela Bahia.

Neste mês de março completa 44 anos o lançamento do disco Clube da Esquina, álbum que revolucionou a música brasileira na década de 70. Passado esse tempo, qual o balanço que você faz?

É um álbum absolutamente contemporâneo, que trouxe uma renovação estética e melódica para a música brasileira. Éramos um bando de jovens cabeludos influenciados por artistas de várias gerações e lugares e que lançou um álbum que fundia ritmos mineiros com o rock e a música popular. Algo muito original e revolucionário. Esse álbum é uma dessas coisas que são produzidas em uma determinada época e ficam para sempre. É algo que transcende o tempo.

Há quem acredite que, apesar de ter contribuído significativamente para a renovação da sonoridade e qualidade da música brasileira e internacional, o Clube da Esquina não teve o reconhecimento merecido como movimento musical, como ocorreu com o Tropicalismo, por exemplo, embora sejam movimentos contemporâneos. Qual a sua opinião?

Na verdade, todos nós tínhamos em comum o fato de sermos muito jovens, ouvirmos muito a rádio, além do amor pela música e de estarmos em um processo de descobertas de novos artistas e sons. A gente se conheceu e se encontrou nesse processo. Fizemos nossas escolhas e seguimos o caminho que mais tinha a ver com aquilo com que nos identificávamos. Eu conheci o Caetano Veloso antes do Milton Nascimento, por exemplo. O que fizemos, a partir daí, foram coisas totalmente diferentes. Os tropicalistas tinham uma pegada diferente. Existia um objetivo. Eles faziam uma crítica, e necessária, a determinados comportamentos. Era mais uma coisa de pensar a estética, o gosto. Já o Clube da Esquina é de outra natureza. Surgiu naturalmente. Dizíamos que não queríamos ser famosos, mas ser uma lenda. Queríamos fazer um disco que fosse um manifesto perene e mutante da música. Fala-se mais do Tropicalismo no Brasil, mas a influência do Clube da Esquina no mundo é muito maior.

Em que sentido?

O Clube se articulou sem ter um programa, uma organização, um empresário, era apenas a coisa em si. E mesmo assim, rapidamente, passou a ser referência no mundo, se conectou com o jazz dos Estados Unidos, trouxe transformações ao rock latino-americano. Talvez essa coisa de ser visto e sempre ser apresentado como um grupo mineiro, como o Sargent Peppers mineiro, tenha sido algo negativo. Eu resisti a isso. Sempre achei muito careta. Mas éramos dois grupos com pessoas diferentes, fazendo coisas muito interessantes, e, claro, tudo teve importância. O Tropicalismo foi feito para criar um pensamento, para fazer refletir, mas se extinguir. Creio que ele continuou e teve uma certa duração em função da mídia. Os tropicalistas colaram com os jornais de São Paulo mais importantes da época - ou os jornais colaram neles, não sei - e passaram a ter uma grande visibilidade, muito merecida, inclusive. Não foi proposital, acho que foi uma coisa influenciada muito mais pela imprensa do que por quem estava envolvido.

Você é do Rio de Janeiro, de Niterói. Como se deu esse encontro com Milton Nascimento e com o Clube da Esquina?

Já admirava muito o Milton, a voz, a forma de ele fazer música, e, certa vez, saí de um show próximo à minha casa e encontrei o Novelli (baixista de Recife). Ele estava com o Milton e nos apresentou. Sentamos em um bar e ficamos tomando umas batidas de limão. A partir daí, nos aproximamos. Aos poucos, fui conhecendo o pessoal do Clube e começamos a fazer viagens juntos, a trocar ideias. Fui percebendo que tinha muita coisa em comum com aquelas pessoas. A poesia que eles faziam, tudo aquilo era muito próximo. O Milton começou a gravar discos, a gente começou a fazer parcerias, e surgiu a ideia de fazer um disco que contasse a história desse grupo. Tem um texto que produzi sobre o Clube da Esquina no qual digo que uns vieram de Minas com Milton; outros foram arrebatados pela correnteza. Fui arrebatado por essa correnteza e passamos a caminhar juntos.

Você diz que deve muito a Dorival Caymmi, a quem considera um mestre, e que se orgulha de ter criado um estilo próprio. Fale um pouco sobre essa influência.

Aprendi muito com Ismael Silva, Luiz Gonzaga, Johnny Alf, Tom Jobim, com Vinicius de Moraes, que é fundamental para qualquer letrista, com o samba carioca, mas Caymmi foi o meu maior mestre. A primeira vez que estive na Bahia foi na década de 60, com uns amigos do colégio. Era um garoto sonhador e me deparei com uma beleza e paisagem incríveis, e ainda intactas na época, e ouvi Caymmi no rádio com aquelas letras de uma simplicidade absoluta, nas quais cada palavra tinha uma sonoridade. Aquilo combinava comigo. Tudo era muito sonoro. Não havia nada feito para ser literário. Alguns diriam que era algo minimalista, mas a palavra não se aplica porque nada na Bahia é minimalista. Tudo é forte, grande, falante, quente. Caymmi me ensinou a beleza das coisas mais simples. Eu era um cara que tinha várias influências, que gostava de rock, mas que também se impregnava das coisas da rua, do linguajar, do cotidiano. Tive a oportunidade de conviver com ele e com a família. Aquele jeito de viver e cantar me encantou. Chegou uma época em que essa coisa de Caymmi já estava comigo. Já fazia parte de mim, da minha personalidade. A Stela Caymmi (mulher do compositor) me adotou, cuidou de mim em momentos que precisei, me trouxe para a Bahia. Fui convivendo com a família e me tornando um Caymmi de outra maneira, fiquei mais suave. Até hoje, quando venho para a Bahia, sempre coloco um disco do Caymmi e fico ouvindo.

Quando você começa a compor?

Costumo dizer que comecei a compor por inveja. Ouvia muito rádio e admirava os cantores. O rádio me trouxe o mundo e a canção. Então, queria cantar, porque sou um compositor que canta. Não escrevo poesia. Não me considero um poeta. Acho, sim, que poeta é todo mundo. Ou, pelo menos, todo mundo pode ser poeta na vida. Sei apenas que gostava de música, ficava ouvindo e cantando. Depois, com a Bossa Nova e o João Gilberto, todo mundo queria compor, cantar e ter um

violão. Acho que compor foi a minha maneira de poder cantar, embora não cante publicamente.

E por que não?

Porque eu convivi com tantas pessoas que são cantores excepcionais, Elis, Milton, Tom, Vinicius. Não daria. Como sou produtor de discos e estou ligado no que os outros fazem, em conexão com variadas gerações e projetos, acabo fazendo isso de alguma maneira. No início, não cantava porque estava voltado para o exercício de compor e, depois que me tornei uma pessoa conhecida, não queria usar o meu prestígio, para fazer um disco só por vaidade.

Você acha que querer cantar as próprias músicas é uma questão de vaidade?

Engraçado que quero cantar, mas não as minhas músicas. Para falar a verdade, nem sei as minhas músicas direito (risos). Eu tenho vontade de cantar sambas, por exemplo, mas não de gravar minhas músicas, de fazer disso um disco de carreira. Como produtor, tenho lançado alguns discos meus, álbuns baseados em meu repertório, mas que são discos independentes. De certa maneira é como se estivesse cantando.

Você lembra qual foi a primeira música que você fez?

Não lembro muito bem. Quando era adolescente, fiz uma música com um primo falando sobre luta, depois, na época do colégio, fazia músicas para a coleguinha de sala, essas coisas. A primeira pessoa que acreditou que eu era um compositor foi o Luiz Cláudio Ramos, que é maestro e violonista de Chico Buarque. Mas só comecei a compor mesmo com o Milton, foi aí que deslanchei. Quando ele me deu a melodia de Cais para colocar a letra - que não foi a nossa primeira parceria, mas a mais significativa para mim - foi como um teste. Ele me deu aquela melodia maravilhosa e fiz a letra. Até hoje, me surpreendo quando falo disso porque só tinha 19 anos quando escrevi Cais. Milton previu algo que iria acontecer.

E como é esse processo de compor?

Na verdade, toda vez que vou fazer uma música é como se estivesse aprendendo. A sensação de ter feito uma grande música, normalmente, só vem no final. No início e durante, me pego pensando: 'Puxa, por que não fui fazer outra coisa da vida?' (risos). Mas acho isso bom. Esse processo de pegar a melodia e escrever a letra, para mim, é um milagre. Se você acha que o milagre é uma coisa que você pode fazer toda hora, você nunca mais faz. Eu sofro muito.

É mais difícil, mas você prefere fazer a letra já com a melodia pronta?

Prefiro. Sou um cara que faz letra, mas acho a melodia o que há de mais importante na canção. As pessoas gostam da música por conta da melodia. Elas podem até gostar ainda mais por causa da letra ou detestá-la, mas, inicialmente, elas gostam por conta da melodia. E eu me coloco dentro dela. Sinto falta da época em que as pessoas nos ligavam de madrugada, às 4 horas, para pedir uma música.

Hoje os pedidos vêm por e-mail.

Pois é, e antes teve a fase do fax. Eu dizia sempre: não mando música por fax. Venha na minha casa, vamos nos encontrar, conversar, trocar uma ideia. Talvez essa seja uma das razões para que a gente não tenha grandes canções como antes. Claro que tem coisa boa sendo produzida, mas pouca coisa com sangue. É uma quantidade absurda de música sem sangue. Menos músicas, mais vida. É isso que defendo.

Você tem um selo, a Dubas Música, que já lançou mais de 150 títulos, incluindo discos de alguns artistas baianos ou que vivem na Bahia, a exemplo de Jussara Silveira e Luciano Salvador Bahia. Há projetos com outros cantores da terra?

Eu e o Leonel Pereda - também produtor da Dubas - estamos sempre indo aos shows e de olho nos artistas daqui. Por enquanto, não temos nada fechado com outros cantores, mas, além desses que a gente já produziu, tem muita gente da Bahia que admiramos. Desde os mais antigos, como Gal, Bethânia, Roque Ferreira, Mateus Aleluia e os Tincoãs; aos mais jovens, como Ronei Jorge, Manuela Rodrigues, Luisão Pereira (da banda Dois em Um), Saulo, Carlinhos Brown, Luiz Caldas. Tem muita gente bacana.

