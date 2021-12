É outono! As cores e texturas vão mudando nas araras e guarda-roupas, mas sem descartar a aparência leve e prática. É assim que a marca baiana Foorli entra na nova estação.

A coleção Outono Tropical tem inspiração na cultura indígena, com estampas exclusivas criadas pela fundadora da grife, Brisa Carvalho, e conta, também, com peças de renda e acessórios produzidos de forma manual por diversos artistas, que atraem olhares em qualquer ambiente pela criatividade e elegância.

Da definição do tema até o produto final, passando pela estampa, modelagem, piloto, corte, costura e aprovação, tudo é feito por mãos baianas e é pensado para a mulher autêntica e moderna que veste a grife. “A nossa meta é a busca contínua em dar uma identidade única a quem entra em nosso mundo”, conta Brisa. Ela começou a grife em 2012, em uma loja de 15 m², e atualmente conta com três unidades. A próxima será inaugurada no Salvador Shopping ainda neste mês.

Casual Refinado | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo