Casos de homofobia mostram necessidade de ações para combate

Em novembro do ano passado, quando terminou a apuração do segundo turno da eleição presidencial, a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias, fez um apelo. Que os casais gays regularizassem a situação legal antes da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, por temer retrocessos nos direitos da comunidade LGBT.

As estatísticas apontam que, um ano depois, não se verificou a temida perseguição oficial aos homossexuais e a militância continua aguerrida. Mas episódios de discriminação e homicídios com motivação homofóbica, ocorridos recentemente na Bahia, mostram como parte da sociedade ainda naturaliza a LGBTfobia.

Depois de esperar em vão por um pedido de desculpas do restaurante Barravento, onde se sentiu discriminada, a engenheira civil Gabriela Garrido ouviu de uma das sócias, por telefone, que a equipe passaria por uma reciclagem, mas que a cliente tinha que “entender o lado” do gerente da casa, que a abordou na mesa, no último fim de semana, para dizer que ela não podia trocar carinhos com a namorada, por ser um ambiente familiar. “Em nenhum momento o restaurante reconheceu o tratamento homofóbico”, queixa-se a engenheira.

O restaurante informou por telefone que não se manifestaria sobre o caso. Em uma nota publicada na conta no Instagram, o Barravento prega o respeito “a todxs” e “pede desculpas a quem tenha se sentido ofendido”. Algumas vítimas, porém, nem tiveram como se defender e acabaram hospitalizadas ou mortas porque alguém não aceita a sua existência. Em Camaçari, um beijo entre um casal gay fez com que um homem disparasse quatro tiros em um dos namorados, que sobreviveu ao ataque.

Em Jequié, o corpo da mulher trans Paula Santos foi encontrado em um matagal no dia 4 de novembro. Três dias depois, Rodrigo Santos foi esfaqueado na garganta em um bar em Fazenda Coutos por um cliente que se incomodou porque ele estava dançando, o chamou de “veadinho” e partiu para cima dele com uma faca.

“Esse cara não tinha o direito de tirar a vida do meu amigo só porque ele era gay”, revolta-se Rosimeire Nascimento, vizinha de Rodrigo, com quem conviveu por cinco anos. Amigo confidente, que era também quem fazia as unhas da dona de casa. “Um manicuro excelente, nunca tive um melhor”. Meire, como é conhecida, afirma que a violência contra seu amigo a pegou de surpresa até pelo histórico de boa convivência entre a comunidade gay e a vizinhança, interrompido pelo crime de um forasteiro. “Ninguém sabe de que inferno surgiu aquele homem. Agora os meninos gays estão com receio de sair”, declara.

Atônita

Assim como o brutal assassinato de Rodrigo deixou a comunidade em choque, a engenheira civil Gabriela Garrido também ficou atônita com o comportamento homofóbico do gerente do restaurante que ela começou a frequentar aos 10 anos, com a família. “Depois de um tempo sem ir, voltei lá para mostrar à minha namorada as coisas que eu comia na infância. Fiquei tão chocada que nem reagi direito”, diz ela, que nunca havia experimentado uma postura discriminatória entre amigos, colegas de trabalho ou mesmo na família religiosa.

O que motiva a ação de um homofóbico é uma das perguntas que profissionais da saúde mental tentam responder sempre que surge um novo episódio. A psicanalista Liliana Sales aponta que, em princípio, todo mundo é capaz de cometer um ato de violência. “Não é possível opinar sem uma avaliação clínica, mas muitas vezes esses criminosos têm traços de perversão”, destaca.

Sobre o que motiva efetivamente o ataque, a psicanalista recorre à teoria pela qual a sexualidade é uma escolha inconsciente e que, ao decidir por uma forma de desejo, a outra permanece recalcada. “É o ódio contra o que é diferente, o homossexual, o negro, a mulher, que está dentro de si, mas que se nega veementemente”.

Do ponto de vista da vítima, Liliana considera que algumas vezes gestos e atitudes homofóbicas são ignorados como forma de proteção. Até que em um determinado momento não é possível mais mitigar a ameaça. Ativistas dos direitos LGBT consideram que ainda é cedo para medir o impacto da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho deste ano, quando a LGBTfobia foi enquadrada na tipificação de racismo e, portanto, crime inafiançável.

“Não aconteceu aquilo que se temia, um clima de perseguição aos homossexuais semelhante ao nazismo”, diz o fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott, para quem o ápice da violência pode ter se concentrado em 2018, em função do discurso de ódio ao longo da campanha eleitoral do ano passado. “O Brasil é campeão de assassinatos de LGBTs”, complementa a coordenadora do GGB, Millena Passos. A Câmara Municipal do Salvador enviou para sanção do Executivo um projeto de lei que atualiza punições a estabelecimentos que discriminem a população LGBT. Denúncias podem ser feitas no GGB e no Ministério Público.

