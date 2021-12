Casal de chefs de rua investe em 'porn food'

Por uma dessas razões que a própria razão desconhece, Camila encontrou Rafael no meio de uma competição de chefs. Ele foi grosseiro, de propósito, para intimidar a adversária. Ela foi fina, de propósito, e elogiou o destino dado à carne de fumeiro, tema da tal disputa. Quando os dois se viram novamente, um ano depois, já foi para casar, ter um bebê e cozinhar juntos. Montaram um serviço de personal chef, coisa ainda incerta na Salvador de dois anos atrás. Arribaram então para São Paulo - cidade natal de Camila Crichigno -, onde entenderam que a comida de rua é o novo preto da gastronomia brasileira. E que um certo sanduíche será sempre, em todo canto, um coringa.

"Qualquer prato pode ser transformado em hambúrguer", defende Rafael Stavale, com uma propriedade literal. O filé à Osvaldo Aranha (clássico carioca que, desde os anos 1940, homenageia o político gaúcho) foi adaptado para ser hambúrguer de mignon com pão de batata e, no lugar da farofa, um crocante de bacon. Da moqueca de camarão, ele e Camila fizeram um bife do crustáceo com maionese no caldo do dendê e molho lambão. O sarapatel não chegou a alcançar o status de hambúrguer, mas dos miúdos no pão com queijo coalho nasceu o improvável "sarapawich".

Muitas feiras e alguns estágios depois - com gente como Alex Atala, Helena Rizzo e Bel Coelho -, a dupla voltou à Bahia autointitulada "COZ2". A sigla para "Cozinhando a Dois", resume o projeto no qual transcendem às avessas aquele ditado de que onde se ganha o pão não se come a carne. Nesse caso, marido e mulher vivem do pão com carne que preparam e vendem juntos.

O público de Salvador que tem frequentado a B.I.G. Chefs R.U.A, bem-sucedida empreitada da produtora Carla Maciel, sabe do que se trata. Para quem ainda não foi à feira, a chance é hoje, no Campo Grande. Algumas dicas: primeiro, vá com fome. O hambúrguer deles é grande, mas você vai ficar surpreso quando se flagrar querendo outro. Ganhe tempo "comprando" logo o dinheiro da feira. O real não é moeda corrente nas barracas, é preciso trocá-lo por fichas estilo Banco Imobiliário com moças e rapazes que carregam placas identificando o câmbio. Para quem escolher chegar mais tarde (a feira começa às 11h e termina às 17h): resistir à fila é uma tarefa mais digna quando se tem um guarda-chuva ou sombrinha à disposição. Mas resista.

Agridoce

A costela bovina defumada é a estrela do COZ2 e cabe na máxima poetizada por Leminski, a de que, perto do osso, a carne é mais gostosa. Para manter o sabor natural, os chefs evitam pirotecnias no tempero. "É sal, pimenta e só", diz Camila.

Na grelha, o casal aplica outra sabedoria, indispensável até ao mais medíocre dos churrasqueiros. Muita gente faz careta e chora por mais tempo de fogo. Eles até mimam quem pede, mas, em geral, seguem a lógica de que menos é mais. O hambúrguer só precisa ser tostado na superfície. Dentro, nunca.

Não por coincidência, sempre acabam chegando a um sabor agridoce com as maioneses que dispensam ovos e ganham ingredientes como bacon ou cebola caramelizada. A palavra "cheese" é omitida, mas os hambúrgueres do COZ2 vêm com queijo coalho maçaricado. Pergunte se tem o ketchup de Jack Daniel's, feito com o famoso whisky do Tennessee. Tudo produção artesanal. "A gente só não mata o boi nem faz o pão. Ainda", diverte-se Rafael.

O COZ2 não é nem pretende ser lanchonete. Estão se valendo da liberdade da rua, do contato direto com o público e com outros chefs. Nas feiras, é comum ver gente exibindo mordidas enormes, sujas de maionese, os guardanapos tentando acudir uma pequena lambança.

Camila provoca: "O estilo da nossa comida é esse, para pegar com a mão, se melar. A gente brinca que faz porn food". Nesse flerte, eles inventaram um hambúrguer para ser montado na hora, com o que estiver à disposição. A pessoa só descobre o que vai comer quando já está comendo. A ideia veio de uma improvisação coletiva e partiu do casal e de outros chefs que, junto com eles, tocam o projeto Burguertopia. Fosse o humor um tanto mais escrachado e o sanduíche talvez se chamasse suruba. Mas a dupla é sutil. "Ménage é mais chique", ri Rafael.

No começo do verão, o COZ2 vai inaugurar um food truck em Salvador. Camila acredita que esse é o momento certo para apostar num mercado que tem tudo para deslanchar, a exemplo do que vem acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. O caminhão deve rodar com a B.I.G Chefs R.U.A e terá também um ponto no Rio Vermelho. No cardápio, mais experimentações com hambúrguer - como o de costela com goiabada picante ou o mexicano, de calabresa, guacamole, geleia de pimenta e nachos.

A cozinha móvel do "On The Road" vai servir ainda cachorro-quente com linguiça de cordeiro, massas, risotos, milk-shakes e sobremesas, como doce de leite com flor de sal e os brownies com pimenta. Mirando aqueles que não querem chegar ao outono se sentindo carregados de peso e de culpa, a dupla reservou umas cotas para as saladas. Admiráveis toda vida os que conseguirem optar por elas em lugar de qualquer uma das pornografias.

adblock ativo