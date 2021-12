Casa de chá na Graça serve doces e comida de bistrô

Os tons pastel, as mesas e cadeiras de casa de vó enfeitadas com florzinhas, também em tons pastel, fazem a Confeitaria Leonila, na Graça, parecer saída de 20, 30 anos atrás. O forte da casa são os docinhos, que vão dos brigadeiros tradicionais (R$ 4,90), quindins (R$ 6,20) aos doces gourmetizados (R$ 6,20), feitos com produtos como chocolate belga e amêndoas.

“A ideia é produzir doces bem artesanais, com menos açúcar e receitas que não alteram o sabor original”, diz Cássia Ornelas, proprietária do espaço e, por vezes, cozinheira.

Para o almoço, a casa serve comida de bistrô. Experimentamos o ravióli com queijo pomodoro, molho de tomate e um toque de limão-siciliano, que aparece bem no finalzinho da mordida (R$ 32,70).

Os chás são outro chamariz do espaço, coisa rara de encontrar com a mesma qualidade, opina a proprietária. Vieram da parceria da Leonila com a loja Tea Shop. O de frutas do bosque (R$ 6,80) faz a alegria de quem gosta da bebida.

Tortas tradicionais (R$ 150) e especiais (R$ 195) são vendidas por encomenda. O cheesecake, popular nos Estados Unidos e moda no Brasil, sai por R$ 129.

Confeitaria Leonila Rua Manoel Barreto, 415, Graça. Todos os dias, das 12h às 20h. Tel.: (71) 3017-5692.

adblock ativo