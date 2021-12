Casa abriga aulas de dança, oficinas e quintal de vó

Duas crianças tomam banho de bacia na beira de um quintal para espantar o calor da tarde quente. Dali não dá para ouvir os carros que buzinam numa das principais vias do Rio Vermelho. Uma das meninas é Nina, 3, filha da dançarina e educadora Flávia Castagno, que tem a alegria de compartilhar com a pequena a área onde ela mesma costumava brincar. Por ali, todas as tardes, acontece o Quintal de Vó, que aposta em resgatar a infância livre de outros tempos.

Esse é só um dos projetos abrigados pela Casa Guió, que passou a funcionar em setembro do ano passado. O nome do lugar presta homenagem à avó de Flávia, Guiomar, que por décadas viveu ali. A residência foi aberta ao público para ser um “espaço de arte, educação e cura”, Flávia explica, com especial foco ao “sagrado feminino”. A partir dessas intenções, os projetos foram chegando.

No andar de baixo fica a ampla sala onde acontecem as aulas de dança de diversos estilos (dá para escolher que modalidades praticar) e um pátio que abriga vivências, oficinas e rodas de conversa. Subindo as escadas, está a Natturalis, um “spa urbano holístico”.

Na programação do espaço há atividades pagas e outras gratuitas, como o Reiki para Todos, que acontece às quartas-feiras, entre 17h e 20h. “É uma casa de encontros. Aqui tudo está pulsando. É a realização de um sonho de vida”, conta Flávia.

O local tem aulas regulares de dança, yoga e pilates. Foto: Margarida Neide / Ag. A Tarde

Casa Guió espaço multicultural Rua Odilon Santos, 202 – Rio Vermelho. Tel. (71) 99977-7616. Veja programação em facebook.com/CasaGuio

Destaque A Casa Guió tem uma raridade: um amplo quintal onde as crianças podem brincar livremente, com direito a pitangueira e caixa de areia. A área está aberta para aniversários e eventos particulares

