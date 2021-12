Carlos Prazeres: o som do gesto

Carlos Prazeres, 39, entrou na sala de ensaios da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) com sua partitura mais rasurada do que o comum, um andar desconfortável e, como puderam notar os músicos mais próximos, o cabelo estranhamente desalinhado para quem costuma penteá-lo com esmero mesmo nas ocasiões mais informais. Era a última preparação antes do concerto marcado para aquela noite de início de abril e Prazeres frisou aos 80 instrumentistas à sua frente que não estava satisfeito, que a execução da Sinfonia nº 2, de Brahms, estava distante da harmonia cristalina pedida pelo compositor alemão, que era preciso desenhar, com o som, a imagem de um diamante. "Brahms é meu ideal de perfeição, e hoje nós vamos buscá-lo".

Iniciou o ensaio às dez, com a pontualidade suíça que tem sido sua marca desde que assumiu a orquestra, há três anos, permeando a regência com frases como "preciso de mais força", "preciso de mais contraste", "esse erro não pode mais acontecer". Foi, como classificaram os músicos, um tour de force, só concluído em meados da tarde com uma aprovação acanhada, medida pelos acertos particulares com as seções - cordas, metais, madeiras.

"Sou austero mesmo, cada dia mais", ele disse, pouco depois, enquanto conduzia a equipe de Muito para o interior do seu apartamento e digeria a proximidade da apresentação.

