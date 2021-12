“Quero me dar na esquina / Me chamo agora Jorgina / Quero gritar a sorte e trazer de volta / O que você roubou de mim”. Depois de assistir ao clipe em que a cantora e produtora baiana Neila Kadhí interpreta os versos, um homem escreveu na caixa de comentários: “O que essa música quer passar mesmo é promover a prostituição”. O mundo anda louco assim. Na sala do apartamento onde vive, no Jardim Bahiano, Neila ponderava se devia ou não responder ao sujeito. Queria posicionar-se como artista, mas diante da precariedade do argumento, será que valia a pena?

Neila anda às voltas com questões ativistas e feministas desde que começou a cantar profissionalmente. Em 2008, formou com outras mulheres o grupo de samba Chita Fina, e lembra da vez em que foram entrevistadas e o jornalista comentou que “tocavam como homem”. Buscando uma voz própria, foi estudar música eletrônica em Los Angeles e ali viu que poderia produzir seus próprios shows, ser sua própria banda. Gosta de chamar os apetrechos que carrega de “nave espacial”.

As experimentações alimentaram as músicas do seu primeiro e potente EP, Sou daqui, que já tem algumas faixas disponíveis no Youtube, dentre elas Jorgina, aquela mesma liberta lá de cima. O clipe da música foi gravado com apoio do Bolsa Estúdio Skol, que selecionou 10 artistas baianos dentre mais de 300 inscritos.

Tatiana Mendonça Cantora baiana investe em experimentação e ativismo em voo solo

