Canto de raiz

Quando adolescente, Vércia sonhava com tambores. Chegou a tentar ser aceita na Banda Didá. Mas o pai, Roque de Bobosa, fez com que desistisse da percussão. A arte, no entanto, ficou à espreita. Fã de Gal, volta e meia cantava pela casa e em apresentações para a família, até que a performance familiar, sempre elogiada, foi virando coisa séria.

Entre as aulas do mestrado em letras, na Ufba, assumiu de vez a música. Há três anos, lançou um EP homônimo, com repertório que deixa à mostra suas influências: o samba de raiz de Cachoeira, onde nasceu, e o candomblé - é neta de Ogã Bobosa, um dos líderes do Seja Hundé, o primeiro terreiro de tradição jeje, na Bahia, a ganhar reconhecimento como patrimônio do Iphan.

Além disso, em Salvador, morou no bairro da Liberdade, o que "ampliou a capacidade de experimentação". Entre as faixas do EP, Iansã, música concorrente ao voto popular na última edição do Prêmio Caymmi. Se bem que Vércia é filha de Xangô, orixá da Justiça que rege os trovões. "Também tenho uma música dedicada a ele, mas Iansã é uma de suas esposas", justifica, com uma gargalhada.

Recentemente, ela fez uma apresentação no Pelourinho, acompanhada da sua banda, a Muriquins, performance que espera repetir em breve em outro formato. "Agora, quero fazer um show com mais tempo, pensado para um espaço como o teatro", diz. Que rufem os tambores.

Para ouvir: https://soundcloud.com/verciampb

