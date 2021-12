Campanha comercializa obras com renda revertida para associações de regiões carentes

Na distante Bruxelas, capital da Bélgica e sede da União Europeia, os restaurantes devem voltar a funcionar no fim deste mês, quando o fim do isolamento social atinge o nível três. Parte do comércio já está aberta, mas a fotógrafa baiana Alice Ramos, que mora lá desde 2010, ainda não se anima a circular livremente.

O seu receio está parcialmente sustentado no noticiário sobre as mortes provocadas pela Covid no Brasil, que acompanha diariamente. No dia 28 de maio, Alice foi convidada e aceitou integrar o grupo de 150 fotógrafos que participam, a partir de amanhã, da campanha 150 Fotos pela Bahia.

“Escolhi uma foto que possa ser usada como decoração. O objetivo é que ela seja vendável e contribua para o projeto” , assinala. A foto de Alice que integra a campanha foi feita na Tailândia e integra o livro Alice de Passagem, publicado em 2011.

Três fotógrafos de A TARDE participam da campanha: Rafael Martins, Shirley Stolze e Xando Pereira. Outros grandes nomes da fotografia presentes são Agenor Gondim, Aristides Alves, Célia Aguiar, Izabel Gouveia, Marisa Viana e Rogério Ferrari.

As fotos, escolhidas pelos próprios autores, serão comercializadas online por R$ 150 e, fora a taxa de administração cobrada pelos cartões de crédito, a renda será integralmente revertida a associações comunitárias de regiões carentes de Salvador, Candeias e São Francisco do Conde para a compra de cestas básicas, máscaras e álcool em gel.

Meta

Os fotógrafos miram uma meta de R$ 50 mil em arrecadação, o que, estimam, contemplaria as famílias atendidas pelas seguintes instituições: Associação Quilombola de Dom João (São Francisco do Conde), Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape – Cecvi (17 Quilombos do Vale do Iguape, Cachoeira), Associação Cultural Acervo da Laje – Acal (subúrbio ferroviário de Salvador), Associação Cultural Quabales (Nordeste de Amaralina) e Associação Nacional de Ação Indigenista - BA (Anaí).

“A ideia de fazer essa campanha partiu do fotógrafo Paulo Coqueiro, que tinha visto a mesma iniciativa em São Paulo”, explica um dos coordenadores do projeto, Alex Baradel, que é o responsável pelo acervo fotográfico da Fundação Pierre Verger.

“Há uma questão de solidariedade e da minha sensibilidade em relação à crise que a gente está vivenciando”, declara Hugo Martins, um fotógrafo paulista que mora em Salvador há 18 anos.

Ele se remete ao fato de que muitas pessoas não estão podendo sair da casa para trabalhar ou tocar seus pequenos negócios, deixando de ter renda para comprar alimentação básica.

Martins destaca também o seu posicionamento social como fator de adesão: “Eu sou um homem negro, venho das minorias e sou militante das causas sociais”.

“Esse posicionamento dos fotógrafos baianos em relação à pandemia é algo que vai marcar a região”, acredita Martins, que se descreve como um profissional interessado em narrativas visuais.

Outra integrante da campanha, Natália Reis fez o caminho oposto. Saiu de Salvador com um diploma de comunicação social debaixo do braço, rumo a São Paulo, e hoje se dedica basicamente ao cinema e à publicidade.

“Eu escolhi uma foto de dupla exposição (técnica que sobrepõe uma imagem a outra), com uma árvore e um manguezal”, explica Natália. A foto já havia sido contemplada em um edital da Fundação Gregório de Mattos.

Com a mais rica cidade brasileira virtualmente imobilizada pelo isolamento social, decidiu passar esses dias em Salvador, onde acompanha de perto a iniciativa.

Site

As fotos serão entregues no endereço assinalado pelo comprador, em papel algodão da Canson, em tamanho 20x30 cm. A impressão será feita pelo Estúdio Lukas Cravo. Tanto a Canson quanto o estúdio abriram mão do valor do papel e da impressão, respectivamente.

As fotos podem ser apreciadas e adquiridas a partir de amanhã pelo site www.150fotospelabahia.com.br e a campanha será encerrada no dia 30 de junho.

As 200 primeiras pessoas que comprarem pelo menos duas fotos na campanha ganham o livro Todos iguais, todos diferentes, de Pierre Verger. “O sucesso vai depender muito do grau de divulgação da campanha”, afirma Baradel.

Para isso, os fotógrafos contam com as redes sociais das seguintes instituições: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (Cecult-UFRB), Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, Instituto Casa da Photographia e Circuito de Cinema SaladeArte.

