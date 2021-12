Caminhos do inconsciente

Discípulo - e grande desafeto - de Freud, o psiquiatra Carl Jung acrescentou questões fundamentais na busca pela mente humana. Após 52 anos de sua morte, seus estudos estão em pleno desenvolvimento no Brasil

A cada manhã de 11 de novembro, João Carlos sai de seu apartamento, no bairro dos Barris, para contemplar o mar. A paisagem que ele percebe todos os dias ganha outro tempo. Pode permanecer mais de uma hora sentado na areia da Barra ou Corsário. É seu ritual de despedida para um evento iniciado nove anos antes, naquele mesmo dia, quando foi internado no então Centro Psiquiátrico Pedro II, na zona norte do Rio de Janeiro, com o diagnóstico de esquizofrenia. "O mar aparecia para mim em todos os momentos".



Parte dessas aparições está gravada em 59 das 350 mil telas que integram o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente (MII), amplo anexo ao Centro Psiquiátrico, hoje Instituto Nise da Silveira. O nome é o da médica alagoana que, no lugar do choque elétrico, foi pioneira ao desenvolver ali terapias alternativas, como um ateliê de arte - sua tentativa de encontrar, nos desenhos e pinturas dos internos, chaves para acessar um estado psíquico conturbado. São quadros quase sempre marcados pela maleabilidade do traço e intensidade das cores; desenhos feitos num só fôlego. "É como se o seu inconsciente fosse projetado para fora nessas telas", diz João, que pintou mares labirínticos e bancos de areia sujeitos a furacões durante os dois anos em que permaneceu internado.



Nise (1905-1999), descrita por muitos de seus contemporâneos como "uma mulher épica", baseou-se nos estudos do suíço Carl Gustav Jung (1875-1961), autodescrito como "uma pessoa que não pode ser obrigada a ajustar-se ao esquema comum". Na década de 1920, Jung já gozava de reputação na Europa e nos Estados Unidos como fundador da psicologia analítica - vertente que divergia da psicanálise de Freud principalmente por não reduzir os males psíquicos à sexualidade -, mas até a década de 1940, quando os experimentos de Nise com a arteterapia tiveram início, era um desconhecido do Brasil.



O autor (e redefinidor) de termos amplamente difundidos na linguagem cotidiana, como inconsciente coletivo, arquétipo, complexo, introvertido/extrovertido e sincronicidade, vive agora o melhor momento de sua relação com o País. Sua linha terapêutica atrai profissionais e uma clientela não mais restrita a portadores de distúrbios mentais, mas a gente interessada em gente. "Jung sempre foi visto como o lado B da psicologia, mas hoje as pessoas estão lendo seus escritos em número recorde", diz Luiz Mello, que trabalhou com Nise durante 20 anos e é o atual diretor do MII. "O século 20 foi de Freud, mas o século 21 será de Jung".



Face a face



O movimento pró-Jung agarra-se ao aspecto mais valioso do pensamento do suíço: sua atualidade. A grande meta da terapia junguiana é a individuação, um processo de autoconhecimento em que o paciente integra as facetas de sua psique (todos nós temos muitas) para se tornar um indivíduo completo. A descrição dos sonhos e fantasias (para Jung, expressões do nível mais subjetivo e profundo da mente, denominado inconsciente) faz parte do processo. A busca por uma religião ou experiências místicas (que Freud tanto condenava e que Jung encarava como um caminho capaz de atribuir sentido ao homem) não está excluída.



"Pense nas pessoas que estão em busca de satisfação pessoal para suas vidas. Elas estão lendo Jung e encontrando em sua teoria um modo de pensar que traz uma sustentação espiritual que elas não podem achar em outro lugar", diz a norte-americana Deirdre Bair, autora de Jung - Uma biografia, um totem de dois volumes que soma 1.130 páginas, lançado no Brasil há cinco anos. "A teoria da individuação ajuda as pessoas a se aceitarem enquanto começam a longa jornada de autoexame para se tornarem as pessoas que querem ser".



O mercado editorial é um indicador da penetração de Jung no País. Nos últimos cinco anos, seis biografias foram lançadas por aqui - de edições ilustradas para iniciantes a calhamaços como o de Deirdre; livros que reúnem documentos, minutas de trabalho, conferências, cartas, desenhos e fotos, retratando inquietações profissionais e pessoais de Jung. A editora Vozes, que detém os direitos nacionais das obras escritas pelo suíço, relançou, no ano passado, seus 35 livros (11.600 páginas), reuniu-os num boxe e se surpreendeu com as vendas - não fala em números, mas diz ser 30% a mais do que o esperado, com o Rio de Janeiro e Salvador como os dois maiores pontos de venda.



A Bahia, embora possua os mais novos dos 15 institutos dedicados a formar analistas e pesquisadores junguianos no Brasil - o Instituto Junguiano da Bahia e o Instituto de Psicologia Analítica da Bahia (IPA-BA), fundados em 1995 e 2009, respectivamente -, é porta-voz da disposição de não formados em psicologia ou medicina a entender Jung. Com sede na avenida Garibaldi, o IPA-BA, por exemplo, promove seminários sobre cinema e Jung, física e Jung, literatura e Jung, Vinicius de Moraes e Jung (esse último, marcado para dezembro).



"Por muito tempo, os analistas junguianos se recolheram nos consultórios. A clínica continua sendo fundamental, mas hoje vivemos um florescimento além dela, um momento de grande inserção social", diz a analista e presidente do IPA-BA, Tereza Caribé. Ela lembra que, apesar de os cursos estarem lotados e o mercado editorial aquecido, Jung ainda não foi absorvido completamente pela universidade. "Em geral, a psicologia junguiana só entra na grade das faculdades por pedido de alunos. Freud permanece como um objetivo a ser alcançado, o nome mais citado quando o assunto é o que se passa com a mente humana".



Analisado, analista



Na terapia junguiana, as perguntas e respostas não são fixadas no "por que" (razão dos conflitos), mas no "para que" (a função final, o sentido). A relação entre analisado e analista é aberta. O atendimento é feito face a face e as sessões são dialogadas. Não há o distanciamento formal do divã. Na linha freudiana, o analista é uma folha em branco sobre a qual paciente projeta sua vivência. Na junguiana, o analista passa a existir.



"Não se trata de cura, pois não consideramos o paciente um doente. Ele apenas não teve acesso às suas potencialidades, e essas, não sendo reconhecidas, podem influenciar negativamente no seu cotidiano", diz Paula Boechat, integrante da Associação Internacional de Psicologia Analítica (IAAP), com sede em Zurique, e presidente da Associação Junguiana do Brasil, que, além de filiais em Salvador, São Paulo, Campinas, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, ganhará, em março de 2014, uma em Brasília.



Os estudos de Paula, que aplica Jung à terapia familiar, foram citados, em maio deste ano, em um relatório da IAAP - geralmente escritos com a ênfase das paredes beges -, como exemplos de que "os brasileiros estão fazendo algumas das mais fascinantes e compensadoras pesquisas e artigos sobre Jung". O órgão agrega 3.200 analistas junguianos, em 29 países - 200 no Brasil.



"A qualidade das pesquisas feitas no Brasil sobre a psique, seja sob a ótica de Jung ou Freud, é proporcional à procura das pessoas pelos consultórios", diz Paula. "O que a terapia pela palavra oferece é um trabalho humano em um mundo cada vez menos humano. O empenho de nomes como Jung e Freud foi exatamente esse: oferecer o homem ao homem".

Palavras cruzadas



Nascido em Kesswil, no interior da Suíça, e filho único de um pastor luterano, Jung iniciou seu aprendizado prático em psiquiatria em 1900, quando se tornou assistente do Hospital Burghölzli, ligado à Universidade de Zurique. Ali, durante nove anos, participou ativamente do programa desenvolvido para tratar a dementia praecox, mais tarde chamada de esquizofrenia.



Muitos psiquiatras da época acreditavam que a esquizofrenia era uma doença degenerativa do cérebro, de origem meramente neurológica. Jung, sob os conselhos de Eugen Bleuler, diretor do Burghölzli, evitou tratar o distúrbio dessa forma e buscou as raízes em emoções inconscientes - realizou testes de associação de palavras, no qual o paciente responde a perguntas com a primeira ideia que lhe ocorre, para encontrar a história por trás de uma atitude descolada da realidade.



O trabalho de Jung com os testes de palavras confirmou observações sobre o inconsciente já feitas por Freud: ideias psicóticas eram uma tentativa individual de criar um novo mundo. Jung enviou-lhe uma cópia de seus resultados e, em 1906, os dois iniciaram uma amizade por cartas. No primeiro encontro, em Viena, em 1907, Jung e Freud conversaram por 13 horas seguidas.



A formação psiquiátrica e a reputação crescente fizeram de Jung um recruta valioso para o movimento psicanalítico freudiano. E Jung tinha a vantagem de não ser judeu, como Freud - era o nome ideal para superar o preconceito de que a psicanálise era apenas uma questão judaica. Mas após ser designado um herdeiro legítimo, ele tornou-se, para Freud, um "hipócrita".



O entrevero tem ponto-chave numa palestra proferida por Jung na Universidade Fordham, em Nova York, em 1912. Jung deveria representar e defender a psicanálise, mas questionou seus princípios básicos e os reinterpretou para sustentar o que viria a ser a psicologia analítica. Para biógrafos de ambos, Freud procurava um discípulo que aceitasse seus pontos de vista sem reservas e adotou uma postura paterna em relação a Jung; e Jung não quis encarnar o papel de discípulo conformado.



Questões



"Quando você começa a fazer análise junguiana, entende que não se trata de um remédio, mas de uma busca. Aí você joga o cronômetro fora", diz Vanessa Martinez, que há dois anos, após perder a mãe em um acidente de carro, numa viagem entre Salvador e Aracaju, procurou o consultório mais próximo com a dúvida que, segundo analistas, é a que a maioria traz: quantas sessões serão necessárias para resolver o problema?



"Aos poucos, você troca as questões efêmeras pelas existenciais. Porque, apesar dos costumes e comportamentos ditados pela época, o que Jung fez foi convidar seus pacientes a abraçarem a pessoa única que cada um deveria ser. Ele disse: 'OK, é isso que a sociedade fala, é isso que a sociedade quer, mas o que você acha, o que você sente?'", diz Vanessa.



Ela, que hoje participa dos cursos livres do IPA-BA, ilustra o movimento nos institutos junguianos do País: a maioria dos alunos chega até eles através da experiência iniciada nos consultórios e frequenta as aulas pela curiosidade existencial. Nos 15 institutos brasileiros, apenas 40% das turmas, em média, são compostas por psicólogos em busca de especialização.



Em sua autobiografia Memória, sonhos e reflexões, publicada quatro meses antes de sua morte, Jung parece antever a capacidade de sua psicologia em cooptar seguidores e, já no prólogo, enterra o culto religioso em torno de si. Disserta sobre a inexistência de vereditos para as questões da mente e sobre como a busca (por caminhos diversos) é o maior desígnio que alguém pode se propor.



"Quanto mais se acentua a incerteza em relação a mim mesmo, mais aumenta meu sentimento de parentesco com as coisas", escreve. E encerra com a pergunta que, para ele, se feita com o afinco dos peregrinos, constitui a grande análise: "É a minha aventura a minha verdade?"



Pequeno dicionário junguiano Para entender o pensamento do pai da psicologia analítica



Inconsciente coletivo - Talvez a contribuição mais célebre de Jung. É a camada mais profunda da psique humana; um composto de "conteúdos que não provêm das aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada". É o resultado de toda a experiência humana, compartilhado por todos.



Arquétipos -São padrões de percepção e compreensão psíquica formados pelo resultado de toda a experiência humana sobre um tema. Por exemplo: o arquétipo da mãe contém todos os atributos comuns à maternidade (o cuidado, a mama, a proteção). Os arquétipos são herdados por todos os humanos.



Complexo -Grupos de representações, pensamentos e lembranças dotados de poderosa carga afetiva e que atuam no inconsciente de forma mais ou menos autônoma e incômoda. Na medida em que cresce, ele interfere diretamente na consciência.



Extrovertido/Introvertido - Uma das teorias junguianas de maior difusão na linguagem coloquial. O extrovertido está voltado prioritariamente para fora de si - ele se guia pelo mundo externo. Já o introvertido tem sua energia vital (libido) voltada para si mesmo, tendo o mundo externo como um valor secundário, senão negativo.



Sincronicidade - Eventos aparentemente não correlacionados pelas leis de causa-efeito, mas que, ao se realizarem, denunciam uma intensa ligação entre si. Oferecem um novo sentido a pelo menos um dos envolvidos. Os eventos sincronísticos, para Jung, são uma manifestação direta da sabedoria inata do inconsciente.



Individuação - Grande meta da terapia junguiana. É o processo de formação e particularização do indivíduo. É o que nos norteia para o caminho de realização de nossa existência.

adblock ativo