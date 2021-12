Caiu na rede?

É época de defeso de robalo e tainha, fora que algumas espécies não estão na sua melhor forma para ir para a panela, mas o mar baiano está sempre para peixe

Antigamente, existia isso de sazonalidade. Hoje, o tempo está meio confuso. A explicação é de Marcelo Nonaka, peixeiro responsável pelo fornecimento dos restaurantes de Alex Atala, em São Paulo. "Nada fala para o peixe que estamos em janeiro ou fevereiro. No inverno faz calor e, em dias de verão, faz frio. Isso acaba influenciando a pesca e os peixes". Aqui, o mar está para peixe até as chuvas desaguarem na Baía de Todos-os-Santos, de maio a agosto, quando Salvador desdenha do título de Cidade Sol e as nuvens carregadas cobrem a costa.

Entre as 142 espécies que habitam o litoral, segundo o Ministério da Pesca, predominam peixes que não costumam vir à memória quando o peixeiro pergunta o que queremos: albacora, olho-de-boi; xaréu, biquara, boca-torta, budião, cabeçudo, cambuba, camurupim, catana; coró, cururuca; garajuba, golosa, guaracimbora, mororó, peixe-voador; sapuruna; saramonete e xira dão pinta com mais frequência em nossos mares. Robalo, tainha e manjubinha também nadam na baía com frequência, mas, nos próximos meses, estão em período de defeso.

Época boa para pescaria é quando os peixes migram do sul para o norte em busca das águas quentes do nordeste, dizem os pescadores do Rio Vermelho. Se for lua nova, então, é fartura. A cheia pode ser bonita para a poesia, mas não para pescaria de quem sai de Salvador até a altura de Arembepe ou Morro de São Paulo, algumas milhas mar adentro, para trabalhar.

Nas últimas semanas, segundo José Morchón, do La Taperia, havia fartura de budião-azul, vermelho, agulhão-negro, dourado e cavala. No segundo trimestre, a migração dos peixes grandes para e a dos médios diminui. Aí, seguindo a lógica dos pescadores, fica mais difícil ter as iscas fisgadas. Fora que o mesmo peixe, pescado em épocas distintas, é bem diferente. Culpa do ciclo de vida dos peixes, que, na fase de crescimento, acumulam reservas de energia - e ficam no ápice da qualidade culinária -, mas, na fase subsequente, gastam todas as reservas para migrar e procriar.

