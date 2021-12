Café tem árvore no centro do salão e tomadas para notebook

Do lado de fora, a imponente fachada chama a atenção de quem passa pelo Corredor da Vitória em direção ao Campo Grande. No letreiro dourado, a frase em inglês: The American Coffee and Cake. Mas, diferentemente do idioma estampado, a novidade é brasileira. O endereço, que desperta a curiosidade e já causa comoção na vizinhança, é uma franquia da Coffeetown. A marca nasceu no Sul do Brasil, em Londrina, e aperfeiçoou seu cardápio com bolos, tortas e cafés.

Em Salvador, as sócias Mariane França e Renata Sampaio decidiram que o menu seguiria à risca a proposta que já funciona em quatro capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Vitória). Comandados por dois baristas, os cafés vão do básico expresso carioca (R$ 6) até os extraídos em prensa francesa (R$ 9) e aeropress (R$ 9).

Na vitrine de tortas, a red velvet chama atenção: o bolo avermelhado, por conta do suco de beterraba, recebe cobertura de cream cheese (R$ 14). Mas, tem também bolo de fubá com goiabada (R$ 11). Mariane admite que era preciso ir além de café, doces e salgados – o pãozinho delícia, por exemplo, não foi ignorado e fica por R$ 6. Por isso, há opções para dividir, como bruschettas com queijos, abobrinha e parma (R$ 32).

O espaço abriga mezanino com mesas, lojinha com produtos usados na cozinha e até uma árvore tataré no centro do salão. Quem quiser ir com notebook, tem wi-fi livre e tomadas disponíveis nas mesas.

Coffetown Avenida Sete de Setembro, 1755 - Corredor da Vitória. Tel. (71) 3565-1325. Aberto de terça a domingo, das 12h às 20h. Sábado e domingo, menu de café da manhã a partir das 9h.

Destaque Cafés mais incrementados, pensados para o público jovem, ganham leite condensado e chantilly (ao lado, R$ 10) e até mesmo whisky (R$ 22).

