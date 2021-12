Café no Rio Vermelho faz a bebida no coador de pano

O Dois Cafés Sabor e Arte traz um aconchego que há tempos não aparecia pelo Rio Vermelho. Aberta em junho do ano passado, a especialidade da casa, como já indica o nome, é o café. Tem café coado no coador de pano (R$ 6,50), “com gosto de nostalgia”, promete o cardápio, expresso, carioca, com leite, na prensa francesa, entre outros. São doze opções.

Experimentamos o Capuccino #SQN, que é um expresso com leite vaporizado e pedaços de chocolate (R$ 10). Para quem quer provar algo mais diferente, tem cinco opções de bebidas especiais, entre elas o Affogato, sorvete com creme coberto com chocolate e chantilly (R$ 16), chocolate quente cremoso (o pequeno é R$ 8 e o grande, R$ 10) e o Mocha Shake (R$ 18), feito com café, creme de avelã e chantilly.

Para comer, além de salgados, como fatias de torta (R$ 14,50), beiju (R$ 6), empanadas argentinas (R$ 11,50) e porções de pão de queijo (R$ 8,50), a casa oferece sanduíches especiais. Comemos o Alegria, Alegria, servido no pão de ciabata com muçarela de búfala e molho pesto, por R$ 19. Pode ir tranquilo porque é grande, mata a fome. O Divino Maravilhoso (R$ 24) também é uma boa pedida. É um sanduíche de salmão defumado no pão ciabata com cream cheese e gotas de limão-siciliano.

Como todo bom café, tem opções de sobremesa. Quem prefere uma coisa simplinha e de sabor familiar pode provar o brigadeiro, que custa R$ 5. Tem também torta búlgara (R$ 12), brownie (R$ 6,50), entre outros. Quem vai para almoçar também encontra pratos quentes, como filé de frango grelhado (R$ 27), hambúrguer de lentilha (R$ 23) e lasanha à bolonhesa (R$ 21). Deu para ver que os valores podem ser um pouquinho altos para um café, mas é o preço que se paga pelo Rio Vermelho de hoje.

Dois Cafés Sabor e Arte: Rua Odilon Santos, 84, Rio Vermelho. De seg. a sex., das 8h às 20h, e sáb., das 8h às 13h. Tel.: (71) 99171-7152

Destaque: Indicamos o sanduíche Alegria, Alegria, uma surpresa de sabores com o molho pesto e a muçarela de búfala derretida

