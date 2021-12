Café incentiva cicloativismo, empoderamento das mulheres e arte

As mesinhas do café da Casa La Frida ficam debaixo de um pé de cacau e outro de carambola. Só isso já é coisa capaz de ganhar qualquer coração, e olhe que ainda nem contei que nada do cardápio passa de R$ 6. Esse é, aliás, o preço da bruschetta, que recomendo que você experimente, simples e deliciosa. As comidinhas e cafés servidos ali são os mesmos que viajam na cesta e garupa da La Frida Bike Café, projeto que une cicloativismo, empoderamento da mulher negra e arte de rua.

A casa veio para fortalecer todo esse movimento, conta Lívia Suarez, uma das criadoras do projeto: “É um espaço de afeto, de criação, de novas ideias”. O lugar, que só abre oficialmente no dia 25, fica no Beco da Agonia, na Saúde (repare nesse nome e nessa contradição), e é, como já deu para perceber, bem mais que um café. Há uma oficina para bicicletas, comandado, claro, por uma mulher; uma mini-biblioteca de literatura negra; e um pátio para abrigar cursos, especialmente de mecânica e defesa pessoal, além de rodas de conversa. A ideia é que as mulheres da periferia encontrem ali apoio psicológico e jurídico, em parceria com a Rede Dandaras e com o Coletivo Helenas.

A casa também está aberta para saraus e shows, que ninguém é de ferro, e a alegria também é arma política. O desejo das idealizadoras é que as pessoas cheguem até lá a pé (fica a 600 metros da estação Campo da Pólvora) ou de bicicleta. Como não poderia deixar de ser, há um bicicletário logo na entrada.

Casa La Frida Beco da Agonia, 55, Saúde. De segunda a sábado, das 10h às 17h. Veja a agenda dos eventos em instagram.com/centroculturallafrida

Destaque A casa é um espaço acolhedor para pensar causas que estão mobilizando o mundo. Com um café e uma comidinha, as ideias fluem melhor.

