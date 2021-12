Café com delícias caseiras

De um portão para pronta entrega, na charmosa Rua do Meio, no Rio Vermelho, a Boutique dos Bolos tornou-se um agradável espaço – uma mistura de café e lanchonete, meio doceria. Os clientes antes chegavam, muitas vezes após atravessar a cidade, para buscar as encomendas e sentiam falta de estrutura para tomar um café, sentar, jogar conversa fora e, principalmente, apreciar os deliciosos doces e salgados da boleira, doceira e chef Rachel Bispo. Ela fez então uma reforma no local e inaugurou essa nova fase há cerca de dois anos.

O menu é amplo, passa por diversos tipos de cafés e chás, sanduíches simples e especiais, pãezinhos, mingaus, tapiocas, receitas de cuscuz e sopas. Mas são mesmo os doces e as tortas que chamam mais a atenção. Vale a pena experimentar o delicioso alfajor (R$ 6) ou a trufa de cupuaçu (R$ 3), feitos com primor e ingredientes de excelente qualidade. Os atendentes são atenciosos, e a dona, presente. Os preços, em geral, são honestos. A decoração não é nada elaborada ou requintada, mas dá à Boutique dos Bolos uma atmosfera simples e caseira.

Formas de bolo antigas, além de xícaras e canecas, servem de enfeites nas paredes. O espaço também é utilizado para reuniões e tardes de trabalho (disponibiliza wi-fi). Esse clima, de certa maneira intimista e que remete a um ambiente de casa, é transposto para o paladar ao comer o caprichado cuscuz com queijo coalho ou o básico e, ao mesmo tempo, saboroso beiju de queijo, manjericão e tomate fresco (R$ 12,90). Os sabores e tamanhos dos bolos e tortas são variados, na loja ou para encomendas.

Destaque: O bom e velho lanche da tarde, acompanhado de pãozinho delícia artesanal e outros salgadinhos, é uma ótima opção para quem quer esperar o horário do engarrafamento passar antes de retornar do trabalho para casa.

Boutique dos Bolos: Rua do Meio, 162, Rio Vermelho. Segunda a sábado, das 8h às 22h.

adblock ativo