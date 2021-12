Café com charme na Barra

Que tal uma sopinha no fim da tarde? Ou um mingau? Quem sabe um quiche do Petit Paris acompanhado de um cafezinho premiado de Piatã? Seja qual for a sua preferência, o Meli Melô Bahia Bistrô, que acabou de chegar à Barra, tem. A casa, que tem decoração charmosa com peças garimpadas pela proprietária Mary Meyer ao redor do mundo, oferece, além de deliciosos doces e salgados, diversos itens para quem gosta de cozinha. De ingredientes caseiros a especiarias estrangeiras.

O espaço nasceu de um sonho de Mary, que sempre que viajava se encantava com os simpáticos cafés que frequentava. "Decidi que deveria criar o meu", diz. Apesar do pouco tempo, o Meli Melô já caiu no gosto dos moradores do bairro, que costumam ocupar as mesas da área externa para apreciar o cardápio variado e ver a vida passar. Difícil é sair de lá sem levar nada para casa. Seja um dos produtos gourmet ou objeto da decoração. Quase todos estão à venda.

Onde fica: Rua Comendador Bernardo Catharino, 171, loja 8, Barra - Tel. (71) 3013-1171 / 98890-0161

Destaque: A decoração, com peças que a proprietária colecionou de suas viagens, e a variedade de ingredientes para a cozinha

