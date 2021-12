Café com a bênção de Irmã Dulce

Todos os dias, cerca de 180 turistas chegam para ver de perto o Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres. Depois de ajoelharem-se em agradecimento a uma graça alcançada ou de rogarem por um milagre que os livre de sofrimentos, há quem queira tomar um café, comer um bolinho, alegrar o corpo depois de elevar o espírito. O Café Roma, que operava de maneira terceirizada no miolo das Obras Sociais Irmã Dulce, fechou as portas, e aí a própria organização resolveu assumir o comando do lugar.

Foi assim que no começo de dezembro passou a funcionar o Dulce Café, no mesmo local no qual em 1948 Irmã Dulce inaugurou o lendário Cineteatro Roma. Um dos gradis originais ainda está lá, onde em breve se recostará uma escultura da mítica e miúda freira baiana, para quem quiser tirar uma selfie. Toda a renda do lugar é revertida para a manutenção do Centro Educacional Santo Antônio, que atende mais de 750 crianças e adolescentes em Simões Filho.

Os bolos e salgados do cardápio são produzidos por fornecedores. A quiche de alho-poró (R$ 7,50) e a torta de maçã (R$ 9) são delicadas e acompanham bem os cafés da Latitude 13, produzidos na Chapada Diamantina, que já foram fornecidos para o Vaticano e bebericados até pelo papa. Ramona Tourinho, que está administrando o café, conta que a ideia é abrigar apresentações científicas e culturais, movimentando a vida da cidade.

Dulce Café Avenida Bonfim, 161 Largo de Roma. Tel. (71) 3310-1479. Aberto todos os dias, das 7h às 17h30

Destaque O ambiente é amplo e agradável, bom para um café despretensioso de tardinha ou para uma reunião de trabalho, contribuindo, de brinde, com a corrente de amor espraiada por Irmã Dulce. Repare na parede em que Goya Lopes reconta a história da freira

adblock ativo