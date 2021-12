Cadê a Bienal?

A Bienal Internacional de Artes Visuais da Bahia é uma obra dispersa, delirante, descontínua. Criada em 1966, teve a segunda edição, de 1968, interrompida pela ditadura militar ainda na noite de inauguração. A terceira só aconteceu em 2014, após um longo hiato de mais de quatro décadas. Naquele ano, publicamos na Muito uma reportagem de capa sobre o retorno do evento. O texto terminava com uma pergunta do artista Juarez Paraíso, idealizador das duas primeiras bienais: “Haverá a quarta?”. Percorrido o biênio que dá corpo à palavra, a resposta é não.

Todo o percurso de explicações e causas tem tons surrealistas. A Bienal foi instituída oficialmente em 17 de dezembro de 2009, a partir de um decreto do então governador Jaques Wagner, com o objetivo de “expor e propiciar a reflexão sobre a produção cultural das artes visuais contemporâneas”. Cada edição, de acordo com o documento, seria um projeto com duração de dois anos, com etapas de curadoria, seleção, produção, exposição e programa educativo. Com retorno previsto, portanto, para 2011, o evento só foi reinaugurado de fato em 2014, com orçamento reduzido de R$ 10 milhões para R$ 4 milhões.

Pelas contas da organização, a Terceira Bienal da Bahia alcançou 900 mil pessoas, por meio de 667 ações em 29 cidades. Logo após o fim do evento, o então diretor do Museu de Arte da Bahia (MAM-BA) e curador-chefe da mostra, Marcelo Rezende, começou a trabalhar no programa da próxima edição. Com sua equipe, estudou modelos de financiamento e estruturas conceituais e de trabalho. “O museu, até aquele momento, não havia interrompido nenhum de seus processos, tendo já negociado cerca de 100 mil euros de instituições europeias que desejavam apoiar a 4ª Bienal. Isso foi perdido, como tudo mais”.

O marco temporal do “tudo mais” a que Marcelo se refere é a eleição de Rui Costa para o governo do estado – uma gestão, para todos os fins, de continuidade. Em março de 2015, Marcelo se reuniu, no Museu de Arte Moderna, com o novo secretário de Cultura, Jorge Portugal, para conversar sobre o planejamento da Bienal de 2016, mas não houve definições. “Após esse encontro, nada mais foi dito quanto à Bienal e seu futuro”.

Em dezembro do mesmo ano, Marcelo foi exonerado do MAM, um dos equipamentos culturais mais importantes do estado. Em seu lugar assumiu o artista visual Zivé Giudice. Nove meses depois, o próprio Zivé pediu demissão, após de um desacordo sobre a gravação do programa Esquenta!, da TV Globo, no museu.

Na sala do seu apartamento, no Rio Vermelho, Zivé rememora os dias de gestor. Para ele, a Bienal da Bahia tem um “equívoco de gênese”. Instituída por decreto, não possui dotação orçamentária. Zivé conta que chegou a se reunir com artistas e com o reitor da Ufba, João Carlos Sales, para discutir a realização da mostra, mas diz não ter encontrado “ressonância” na Secretaria de Cultura. “Diante das dificuldades de recursos, pensamos em fazer a Bienal possível, um gesto que fosse. Conversei com o secretário para ver se a gente conseguia pelo menos R$ 500 mil. Ele disse que iria falar com o secretário da Fazenda e iria conseguir, mas nada aconteceu. Acho que ele não sabe a importância de uma Bienal, não compreende...”.

Muito entrou em contato com a Secretaria de Cultura para falar sobre o tema. Solicitamos entrevistas com Jorge Portugal e com a atual diretora do MAM, Ana Liberato. A assessoria de comunicação da Secult informou que os gestores estavam ocupados e pediu que enviássemos as perguntas por e-mail. A resposta às quatro perguntas da reportagem, que indagavam a respeito do planejamento da mostra internacional, sua descontinuidade e relevância, foram duas frases: “A secretaria de Cultura do Estado da Bahia estuda a possibilidade de realizar a Bienal Internacional de Artes Visuais da Bahia em 2017. Este ano não foi possível por falta da recursos”.

Frustração

Grande homenageado da Bienal de 2014, Juarez Paraíso diz considerar “absolutamente frustrante e decepcionante” a não realização este ano. “A Bienal tornou-se um acontecimento baiano de relevância nacional. Para mim, que vivenciei um vácuo de 46 anos para ver a terceira edição acontecer, é lastimável constatar a sua irresponsável descontinuidade, ou mesmo o seu desaparecimento. O que temos presenciado na Bahia é o desrespeito dos novos gestores aos projetos e iniciativas daqueles que os antecederam”.

Ainda durante as reuniões de organização da Terceira Bienal, o arquiteto e artista visual Almandrade fez uma provocação para pensar sua continuidade. Já que o evento não acontecia há mais de quatro décadas, por que não criavam logo a Milésima Primeira Bienal? Para dar corpo à ideia, sugeriu que ocupassem os prédios da Rua Chile com exposições temporárias. Os projetos não vingaram. Ele acabou integrando a Bienal mais convencional mesmo. “É um evento que colocou a Bahia de volta no cenário nacional, criou um canal de informação e formação para artista e público. Sem isso, a gente fica isolado. É o vazio”.

O artista visual Arthur Scovino, que participou da abertura oficial da Bienal de 2014 com uma performance no Mosteiro de São Bento, ainda tenta entender o que esta lacuna quer dizer. “É curioso não termos tido a quarta Bienal. Não pelos problemas políticos e administrativos, mas pela própria história, pela força que isso tem. Talvez esse vazio simbolize algo que ainda não entendemos, mas espero que a gente consiga encontrar uma outra maneira”.

Para manterem-se à margem de oscilações políticas, grandes bienais do mundo são geridas por fundações. A Bienal de São Paulo, cuja 32ª edição acontece até o dia 11 de dezembro deste ano, segue esse modelo desde 1962, quando foi criada a Fundação Bienal de São Paulo. As sete primeiras edições do evento, inaugurado em 1951, foram organizadas pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP).

Juarez acredita que a prioridade do MAM baiano deveria ser garantir a continuidade da Bienal, com apoio de empresas da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, ele também endossa a criação de uma fundação para gerir a mostra. “Só assim estaríamos livre das distorções que se sucedem. De toda forma, que sejam convocados os artistas para refletir e decidir no que concerne aos seus próprios interesses artísticos e profissionais, afastando naturalmente os compromissos políticos, os burocratas culturais, os curadores comerciais”.

Para Marcelo Rezende, repensar o modelo de gestão da Bienal da Bahia numa migração do público para o privado é, neste momento, um “falso problema”. “Quais são os agentes ou empresas que têm apoiado os museus da Bahia? Um rápido exame mostra que a resposta é zero, ou próxima de zero. Logo, pensar a Bienal da Bahia sem compreender a situação dos museus não será nunca uma ação realista. É claro que o estado pode e deve contar com todos os setores da sociedade para a realização da Bienal, mas ele continua o condutor do processo, ao menos até o momento em que esses mesmos outros setores da sociedade possam, em algum momento, assumir essa condição”.

E vai mais longe. “A Bienal da Bahia nasceu em 1966 com a perspectiva de oferecer modelos alternativos para o que pode significar uma Bienal. É isso que a torna uma experiência única em relação às outras bienais existentes no Brasil”. Almandrade também pensa que a questão talvez seja mais profunda. “O que é preciso é que a cidade sinta essa necessidade, esse desejo. Hoje, a Bienal acontece ou não acontece e ninguém fala nada... A cidade vai se acostumando”.

