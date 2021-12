"Cada vez que venho aqui, me surpreendo com a cidade"

Durante os 35 anos que passou administrando um núcleo na Rede Globo de Televisão, o ator e diretor Wolf Maya, 64, atuou em 26 novelas, além de minisséries, seriados e especiais. Antes disso, o também médico por formação trabalhou como ator em musicais. Na sua trajetória, cinema, TV e teatro se complementam. A experiência nas três linguagens lhe permitiu abrir a Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, em 2002, que já formou dois mil atores. Dez anos depois, abriu outra unidade no Rio. Nada melhor para alguém que prioriza o contato com o elemento humano nas suas produções. “Posso errar um figurino, um adereço, mas se o tom do ator estiver certo, eu capturo o espectador e faço ele acreditar”. Wolf conversou com a Muito durante sua passagem em Salvador para a estreia do espetáculo As Noviças Rebeldes, que dirige na Companhia Baiana de Patifaria. É a terceira vez que o goiano dirige a peça, que está em cartaz como parte das homenagens aos 30 anos da companhia. Para o início do ano que vem, está preparando três trabalhos. “É muito divertido encaminhar esses projetos nesse momento difícil que o Brasil está. Nossa atitude enquanto artista é resistir. A nossa forma de resistir, além de falar em voz alta sobre tudo, é mostrar e fazer o público entender através da nossa obra”.

A Companhia Baiana de Patifaria já montou As Noviças Rebeldes duas vezes, em 1995 e 2005. Este ano, estreou no dia 12 como parte da homenagem aos 30 anos da companhia. Quais os desafios de dirigir o mesmo espetáculo pela terceira vez?

A trilha sonora é muito difícil, os cantos, as músicas, as partituras. Então a maior dificuldade de todos os elencos – brasileiro, americano, das mulheres, dos homens – é a trilha. Este espetáculo sempre foi feito com grandes cantores. As atrizes que fizeram a primeira montagem no Brasil eram Rosa Maria, Sylvia Massari, Soraya Ravenle, Totia Meireles, Fafy Siqueira, todas cantoras. A dificuldade deles aqui na Bahia foi exatamente fazer um intenso trabalho de treinamento de canto, e, surpreendentemente, são excelentes cantores. A trilha sonora é muito mais sofisticada do que qualquer outra coisa, e eles realizam muito bem. Estou muito feliz com o tratamento musical, que começou desde a primeira montagem com nosso querido Sérgio Souto, que já se foi e é o homenageado desta montagem porque foi o primeiro diretor musical. A Companhia Baiana de Patifaria é formada por todos esses artistas: Manuela, Robson Correia, Raimundo Simões, Cibele Brandão. Eles concluem nosso trabalho e eu chego assim, às vésperas, e dou o toque final.

O que o público pode esperar de original?

Há sempre a adequação da época, as citações, os artistas que a gente brinca. A gente faz imitações da Ivete, Margareth, gente mais nova aqui de Salvador. É sempre uma novidade para o espectador a citação contemporânea de seus ídolos. Isso requer certa adaptação constante do espetáculo, cada vez que ele entra em cartaz ou, às vezes, na mesma temporada.

Se o espetáculo for para o Sul, por exemplo, as referências mudam?

Às vezes, trocamos, se for alguma muito localizada. O que a gente brinca aqui com a Ivete – que, na verdade, é um ídolo internacional –, no Rio, brincamos mais com Ludmilla ou Anitta. Em São Paulo, com os sertanejos.

Qual a expectativa para esta temporada?

Adoro vir aqui fazer isso. Já tem 20 anos que vim pela primeira vez. Meu pedaço de Salvador é a Cia. Baiana de Patifaria, sou da companhia. Independentemente de já ter vindo gravar na capital ou no interior, minha relação mais pessoal, mais agradável é com a companhia e com Salvador. Cada vez que venho aqui, me surpreendo com uma cidade mais interessante, um jovem mais interessado, uma música mais consolidada. Mesmo com esse momento difícil do Brasil, os baianos sabem tocar a vida, manter a alegria, a fé. Isso me contagia.

São características presentes na peça?

Uma das graças é a baianidade. E a coisa mais interessante é exportar essa baianidade, para Rio, São Paulo e até Nova York. Fizemos uma temporada de um mês, em português, para brasileiros que vivem lá. A baianidade é que contagia, que dá o DNA da montagem.

O financiamento coletivo das Noviças, que não tem patrocínio, atingiu apenas 5% da meta. O senhor relaciona isso ao atual cenário brasileiro de crise ou sempre foi uma dificuldade?

As artes sempre foram mais beneficiadas com o olhar da verba pública, federal, estadual. Hoje em dia, não mais. A gente não tem apoio algum, nem sequer a lei Rouanet é considerada, as próprias empresas particulares, que tinham algum interesse, agora estão às voltas com os próprios problemas. Não tem a menor possibilidade, nem pessoal, nem comercial, nem federal, estadual, de apoio às artes, ao teatro. Então a gente teve essa ideia de fazer uma espécie de passa-chapéu. A gente fez uma atividade particular com os nossos amigos. Mesmo assim, a possibilidade de retorno é mínima, não daria nem para a companhia sair da Bahia e fazer uma excursão para o Sul, que é a coisa que mais queremos. Já tivemos apoio de companhias aéreas, não temos mais. De companhias terrestres, não temos mais. A gente está muito sem apoio para levar esse espetáculo lá para fora, pelo Brasil, mesmo sabendo que é um sucesso. Tem carisma imediato com o público em qualquer lugar, mas é muito difícil transportar uma produção como essa.

O espetáculo As Noviças Rebeldes está em sua terceira montagem pela Companhia Baiana de Patifaria. Foto: Genilson Coutinho/ Divulgação

Em 2002, o senhor fundou a Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo e, em 2012, no Rio de Janeiro. Como encara a responsabilidade de formar novos profissionais para o meio artístico?

Isso se tornou, mais ou menos, o principal foco da minha vida. Formei agora nesse ano que acabou a primeira turma do Rio. É uma escola profissionalizante, é um curso universitário. Em São Paulo, temos por volta de mil alunos e no Rio, 500. A gente tem uma média de 500 inscrições para 100 vagas semestrais. Não vou nem citar o tanto de atores que já são reconhecidos e foram formados pela minha escola porque correria o risco de esquecer alguns. O diferencial da escola é que ela traz toda a parte da comunicação moderna, o palco, a plateia, os textos. Temos matérias constantes de teatro clássico e contemporâneo, mas também televisão e cinema. Acabamos de fazer agora o Chicas Paranoicas, com roteiro de Almodóvar, como produto de formação da turma do Rio. Em São Paulo, fizemos Comédia da Vida Privada, do [Luís Fernando] Verissimo. Os alunos saem da escola com uma carreira produzida, aí é só uma questão de mercado e sorte.

Como é seu relacionamento com os alunos? Vivencia o curso de perto?

Eu dou aula em duas partes da escola sobre cinema e televisão; no módulo quatro, a iniciação à comédia, que é uma das coisas mais difíceis para o ator moderno. Oitenta por cento do trabalho contemporâneo é comédia. Você liga a Netflix, a televisão, tudo tem um tom de comédia. Não é todo mundo que nasce comediante e sabe fazer, é um treinamento. Faço comédia americana, brasileira, sitcom, as do Verissimo. Aí vou reencontrá-los só no final, no módulo seis, quando faço o último projeto.

Em sua opinião, a que se deve essa preferência por comédia na produção atual?

A comunicação do tempo moderno se faz mais fluente quando você faz rir do que chorar. Fazendo rir, você atinge qualquer classe social. Você está sentado numa sala, com sua vó, seu filho e seu tio do interior, pessoas de formações diferentes, e eles riem, eles entendem essa linguagem com mais facilidade do que a linguagem particular do drama, do suspense ou do thriller. Acho que a comédia flui mais naturalmente e une mais as pessoas. Depois, acho que brasileiro é um ser humano que tem inteligência, rapidez de raciocínio e enorme senso de humor, que são os três códigos de um bom texto de comédia. Depois, eu acho que o mercado de trabalho, exatamente por isso, oferece mais para o profissional que está se formando possibilidades de cenas de comédia. Como eu formo profissionais para o mercado, quero que meus alunos trabalhem, sejam bem-sucedidos; eles são treinados para ser campeões, então eu quero que eles sejam experts em comédia.

Quantos alunos já se formaram na sua escola? Qual o perfil destes novos atores?

Na escola de São Paulo já formamos, mais ou menos, dois mil atores. É incrível que tem pessoas de todo o Brasil. Em torno da Frei Caneca [rua onde fica a escola], tem vários apartamentos alugados pelos alunos. Eles saem do interior, até do Nordeste, e vão morar em São Paulo para estudar. Essa profissão era, até então, temida pela família ou, às vezes, rejeitada. Hoje, a família incentiva seu jovem que tem talento; desde pequeno, se sabe que tem um filho que canta mais, uma menina que seja mais extrovertida. Isso proporciona a essa criança ser brilhante, ser feliz e explorar aquilo que ela sabe fazer bem. Esse incentivo é importante para o jovem, o profissional, porque ele começa encaminhado, ao invés de estar desfavorecido.

E como está o mercado para eles? Malhação ainda funciona como local de descoberta e lançamento de novos atores?

Malhação foi uma grande precursora e se manteve pela ideia de sempre ser rejuvenescida – troca autores, diretores, conceitos, de lugar. Isso tudo é a busca de encontrar diversidade numa mesma discussão do desenvolvimento, das tensões, dos amores juvenis. É a resistência de uma dramaturgia juvenil e já tem 20 anos que ela faz isso ou mais. Eu gostaria que tivessem mais projeto. Eu tenho um que é para o jovem, de 20 a 30, que já se formou e está no mercado de trabalho, que está perdido. Talvez eu faça este projeto no ano que vem no circuito fechado de televisão, por conta das discussões. Não quero sofrer restrições de horário, de classificações etárias.

O senhor começou a estudar teatro junto com medicina e se formou nos dois. Na TV, seu primeiro trabalho foi como ator. Mas foi como diretor que participou da maior parte das produções. O que te fez escolher a direção dentre estas possibilidades?

Quando eu fazia medicina, a menina por quem me apaixonei, que foi minha primeira mulher e mãe da minha filha Maria Maya, a Cininha de Paula, já fazia a [escola de teatro] Tablado. Então me levaram para lá e eu conheci Maria Clara Machado, que é uma das personalidades mais incríveis que já conheci na minha vida e uma grande professora de teatro, criadora do Tablado e de inúmeras peças infantis. Com ela, eu comecei a estudar sem pensar em ser ator ou diretor, eu queria o teatro. O caminho mais próximo, claro, foi o do ator, que é sempre o primeiro convite. Fiz algumas peças e me saí muito bem porque eu cantava e dançava em uma época onde muitos homens atores não faziam. Aí foi quando veio meu foco em musicais, que eu fiz muito. Mas, assim que eu pude me desenvolver um pouco mais, fiz o curso superior em direção. E com a direção aconteceu minha grande excitação, meu grande sucesso. Isso porque eu não quis dirigir só teatro, fiz cinema e televisão. Quando a Globo me convidou para fazer parte do clube de diretores, pedi um estágio nos EUA e estudei um ano e meio na NBC. Foi quando a televisão entrou na minha veia. Voltei para a Globo e fiz uma carreira enorme lá, com quase 30 novelas. Sou um ator que dirige, um diretor que atua, um produtor, porque no Brasil você tem que produzir sua arte, senão fica à mercê de convites. Sempre fez parte desse processo ensinar. Tenho um contrato agora com a Globo de formação exclusiva de profissionais, já que eles não têm escola. Isso substitui essa minha intenção de ser mais um professor, um formador, do que um diretor de novelas, que já me afasto um pouquinho.

Não pensa em voltar às novelas?

Não. São dez meses com dia a dia absolutamente cansativo. Eu sempre digo que vou deixar os jovens fazerem isso (risos).

Wolf Maya recebeu a reportagem no hotel Vila Galé, em Ondina. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Qual a diferença de dirigir uma novela e um espetáculo de teatro?

São delícias diferentes. A novela é um treinamento incrível porque eu sou instrutor e coordenador de uma equipe muito grande: de filmagem, cenografia, pós-produção, arte. A regência disso só consigo fazer pelos meus 20 anos de televisão, que me deram esperteza para conviver em qualquer área. Mas meu foco principal sempre foi que, além da parte técnica e conceitual, tenho o conhecimento do ator, o ser humano. Eu sempre fui ligado ao ator. Posso errar um figurino, um adereço, mas se o tom do ator está certo, ou não, eu capturo o espectador e faço ele acreditar. Por isso que criei as oficinas de treinamento dentro da Globo, sempre fui um incentivador do treinamento de competência de atores.

Na atual novela das 21 horas, A Força do Querer, há um personagem trans, que tem levantado discussões em casa e na mídia.

Esse tratamento moderno se chama Glória Perez. Eu fiz com ela a novela Barriga de Aluguel [1990 e 1991], que foi revolucionária, quando ela falou do ventre de aluguel. A Glória sempre toca em assuntos completamente pertinentes, delicados, contemporâneos; ela retrata o dia a dia da época que está vivendo. A explosão, a liberdade e a segurança, vamos dizer, a autoridade sobre a decisão sexual de cada um é uma conquista da nossa época. Até então, dez anos atrás ou mais, essa conquista seria ironizada, caricaturada. De alguma forma, nós participamos disso e demos uma respeitabilidade a essas pessoas, uma história mais humana. Essa é a nossa grande vitória contemporânea, que é poder falar de tudo sem ter partido, entendendo o fluxo e a paixão, a naturalidade de ser como você quer ser e como você se sente bem. A Glória faz isso muito bem.

Para além de Glória Perez, em sua opinião, tocar nestes assuntos faz parte do papel social das novelas brasileiras?

Deveria ser parte de todas as novelas. Tem dois ou três que fazem muito bem. Glória Perez é uma, João Emanuel Carneiro é outro. Ele fez Avenida Brasil. É outro autor moderno, que trata da sua época com muita contemporaneidade. Considero esses dois como ícones. Eu estou agora com uma peça voltada para jovens que fala justamente dessa liberdade sexual, que se chama Relaxa, que é Sexo. Em As Noviças Rebeldes, apesar de ser uma peça religiosa – saudamos Deus o tempo inteiro –, brincamos com aquele seres humanos que têm uma função religiosa. É essa brincadeira da relação entre minha vida e a vida que eu exerço, seja numa procissão ou uma opção religiosa. Essa brincadeira cria um entendimento melhor sobre o ser humano muito mais atual. E muito sem essa culpa cristã, sem esse julgamento. Nós precisamos perder essa caretice do julgamento daquilo que é certo, daquilo que é errado. O errado é o que faz mal, o que causa algum dano, tristeza. A partir disso, não precisamos estabelecer regras. O que é certo é ser livre.

Em relação à liberdade, como você analisa o que está sendo produzido hoje pelos autores na teledramaturgia brasileira.

Nós estamos sem nenhuma liberdade de produzir, estamos perdidos financeiramente, economicamente, politicamente; sem retorno, sem respaldo, sem possibilidade de sobrevivência. Mas eu acho que continuar pensando e sendo livre, falando o que pensa, é a grande vitória do nosso momento, e a televisão é um reflexo claro disso. Todos os autores que fazem isso na televisão são importantes na nossa formação, na nossa antropologia.

Os artistas estão cumprindo o papel de formadores?

Nós somos – eu, você e todo mundo que está nos lendo – responsáveis por isso, para que isso seja feito. Nós não podemos desistir disso. É a nossa parte da passagem por aqui, a nossa missão na Terra. A gente tem que transformar e deixar ela melhor para os mais jovens, os que vêm depois da gente. Acho que fazendo isso de uma forma agradável, rindo, é mais inteligente, do que impondo regras, dando conceitos. Por isso que eu acho que a comunicação artística é muito responsável por essa formação. E se a gente consegue encaminhar isso sem que o encaminhado sofra, que apenas ela se encontre, relaxe, tire conclusões favoráveis para sua vida, aí nós conseguimos nossa missão.

Li em entrevista que você está escrevendo para o teatro. O que podemos esperar de novidade nos próximos meses?

Estou preparando o roteiro de um seriado sobre jovens que vão para São Paulo tentar a vida. Eu tenho esse projeto muito lindo, que eu pretendo apresentar para a Netflix, o que deve acontecer provavelmente para o ano que vem. Tenho um projeto lindo em teatro, com parceria de Nathália Timberg. Vou fazer junto com ela, Celestina, que é um espetáculo clássico espanhol, do Fernando de Rojas. A Nathália vai fazer a personagem de uma velha prostituta. Olha que curioso… é a primeira vez que ela faz uma personagem com essa característica já aos 88 anos de idade. Tenho ainda o projeto de um filme, que deve ser rodado no ano que vem, com a Total Filmes, provavelmente com a Cláudia Raia. É muito divertido encaminhar esses projetos nesse momento difícil em que o Brasil está, um momento de apreensão. Mas a nossa atitude enquanto artistas é resistir. A nossa forma de resistir, além de falar em voz alta sobre tudo, é mostrar e fazer o público entender através da nossa obra, seja ela no cinema, teatro ou televisão. É tocar esse público brasileiro atônito, que precisa de parceria, de coragem, de força, de fé. É isso que acho que todos os artistas brasileiros deveriam pensar e estão, de certa forma, pensando e agindo, para que cada um, na sua parcela e na sua possibilidade, colabore para que a gente consiga passar por esse momento e carregar para o futuro um sonho, uma vitória, uma alegria.

