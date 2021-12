Cada dia, uma praia

Em um País com mais de oito mil quilômetros de litoral - um dos mais extensos do "planeta água" -, a orla de Salvador pode dar-se a lisonja de oferecer opções singulares para se curtir o principal lazer da estação. De Aleluia a São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário, os nossos 40 quilômetros de praias urbanas são pontuados por refúgios ecológicos, lugares da moda, cenários exuberantes e paraísos capazes de seduzir até presidentes da República.

Do mar grande, perfeito para o surfe, às águas profundas, que instigam os mergulhadores, e os piscinões sem ondas que banham as enseadas, há praias para se curtir até o fim do verão. Uma para cada dia da semana. O roteiro, ligando o litoral da Cidade Alta à orla itapagipana, dá conta de praias marcadas pelo agito dos esportes que viraram febre, como o stand-up paddle e o salãozinho, e recantos entocados no meio da cidade, onde a ideia é só ouvir um som e relaxar na areia.

A caminho do mar, vale descobrir ainda paisagens bucólicas da velha Salvador, onde ainda se ouve o som de barquinhos a motor, e a orla bonita por natureza, mas que não se vê nos cartões-postais. Figuras pitorescas, que fincaram bandeira na areia há décadas, contam o que há de bom em cada porto da cidade: comidinhas, lugares para encontrar gente bonita ou para fugir do burburinho da estação.

Na cidade banhada pela segunda maior baía do mundo seria um desperdício não desfrutar do melhor banho de mar, no Porto, o visual encantador da Ribeira ou do pôr do sol no Farol. Por aqui, a natureza soube fazer muito bem a sua parte. E a nós só resta seguir a maré. E aproveitar.

