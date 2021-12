Cachorros, comida e diversão na Pituba

Se você estiver procurando por drinques de qualidade ou por lanches que levem carne, o lugar é o mesmo. A Moloko Drinks e a Dog Soul, abertos há dois meses na Pituba, compartilham alguns sócios, o cardápio e um ambiente espaçoso, como quintal de casa, onde os cachorros de clientes podem correr soltos.

No menu de bebidas, tem misturas clássicas (R$ 12,80 a R$ 30,90), doses (R$ 6,50 a R$ 26,50) e muita cerveja – as mainstream (R$ 8,50 a R$ 10) são servidas brancas, estupidamente geladas, e as artesanais (R$ 23,80 a R$ 29,80), um pouco menos frias.

Dentre os drinques principais (R$ 16,80 a R$ 36), o mais pedido é Spartacus, que leva gim, água tônica, suco de limão-siciliano e cereja. Outro destaque é o Ó paí ó, com cachaça, suco de limão-siciliano e morangos.

Enquanto os nomes das bebidas são inspirados em filmes, raças caninas batizam os cachorros-quentes de linguiça artesanal, suína ou de frango, servidas em um macio pão de batata-doce. Cada opção pode vir nos tamanhos Dog, de 22 cm (R$ 27,90), e Filhote, de 14 cm (R$ 20,90). O vegetariano surpreende ao parecer uma deliciosa peça japonesa, com shitake, shimeji e molho teriyaki (R$ 32,90 ou R$ 24,90).

Para quem é onívoro, há ainda hambúrgueres (R$ 20,90) e 13 opções de espetinho (R$ 9 a R$ 12,90). O local também funciona sob reserva, e aniversariantes ganham desconto sobre os 10% dos seu convidados. Nas sextas e aos sábados, a música ao vivo vem para completar o slogan escrito na entrada: “Dogs, food and fun” (“cachorros, comida e diversão).

Moloko Drinks e Dog Soul Endereço: Rua das Rosas, 670 – Pituba. Ter. a qui., das 17h às 23h; sex. e sáb., até 0h; e dom. até 22h

Destaque A variedade do cardápio é grande, como consequência de serem dois negócios dividindo um mesmo espaço

adblock ativo