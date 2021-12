Cachorro-quente em versão gourmet na Barra

Esqueça tudo que você já ouviu sobre hot-dog e se jogue nessa fábrica de delícias. O mix é extenso e as opções, generosas. Criada por paulistas, esta franquia iniciou sua trajetória de sucesso em Fortaleza (CE) e se espalhou por diversas capitais. Por aqui, tem unidades em Vilas, Guarajuba e Camaçari.

Foi nessa última que a fisioterapeuta Daniela Bahia, 38, conheceu o The Dog Father e decidiu apostar no fast-food temático. Montou a sua na Barra e já se prepara para inaugurar outra, no Salvador Norte Shopping. “É uma proposta nova, popular e sofisticada”, diz. O ambiente é anos 50, com sinuca e playstation.

Os preços médios variam entre R$ 6,90 (kids), R$ 15,90 (17 cm) e R$ 24,90 (33 cm). E há ainda os combos (com refrigerante e batatas), além de petiscos, como o Capo (salsicha recheada com queijo cheddar) ou o Nipole (salsichas com cebolas caramelizadas), e cervejas premium. Os molhos vão do curry ao barbecue. A dica é ir com fome e sem preconceitos.

The Dog Father Av. Almirante Marques de Leão, 45, Barra – 71 3019-3141. Aberto de segunda a domingo, das 16h às 23h

Destaque A variedade é grande e sempre há promoções bem bacanas. Antes de pedir, consulte o atendente sobre as opções do dia

