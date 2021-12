Cachorro-quente com pedigree

Gabriel Chamusca, 25, já vinha matutando abrir um negócio quando conseguiu o apoio do tio, o empresário Ismar Barreto Paes. Pesquisando o mercado, optou pelo popular cachorro-quente, mas numa versão gourmet. A chef Patrícia Veiga, do DOC, veio em auxílio à dupla de sócios. Para testar os primeiros sabores – mexicano, italiano e cheddar com batata –, optaram por uma barraquinha na Feira Boa Praça, na Ana Lúcia Magalhães. “Fizemos e vendemos todos, era nosso teste de fogo”, conta.

Decididos, compraram um trailer, mas acabaram abrindo um ponto fixo. O local é pequeno, mas a rua acaba sendo extensão, com mesas e cadeiras nas calçadas. No som, rock indie. O cardápio de bebidas ainda é bem restrito, mas Chamusca diz que os planos são usar o trailer, estacionado ali bem perto, como uma espécie de bar auxiliar, com a oferta de drinks e cervejas artesanais.

Uma excelente opção, já que o cardápio combina. Uma das melhores pedidas é o combo Uau! que traz um pouco de tudo que há na casa. São quatro mini hot-dogs – segundo ele, os mais pedidos –, um salsichão alemão de 280 gramas, batatas fritas e apimentadas, com cheddar, uma variedade de molhos e quatro rolinhos veganos. Tudo sai por R$ 59.

O combo Uau! tem quatro mini hot-dogs, salsichão alemão, batatas fritas e rolinhos veganos. Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Não arrisque pedir se estiver sozinho, a menos que consiga dar conta. Os preços dos hot-dogs variam entre R$ 14 e R$ 20, e há opção de aperitivos. Interessados podem criar o próprio combo adicionando fritas e cerveja (R$ 12) ou fritas e refrigerante (R$ 10). A simpatia de Chamusca é um atrativo à parte.

UAU! Hot Dog Beer Rua Rio de Janeiro, Pituba – 71 99137-1574. Terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h à 0h

Destaque A rua é uma extensão do Uau! Portanto, puxe uma cadeira e fique à vontade. Estando com fome e amigos, peça um combo. Vem com pequenos hot-dogs, batatas e molhos diversos. Custa apenas R$ 59

adblock ativo