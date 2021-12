Cabeça feita

No início de todas as tardes, na Rua Ruy Barbosa, na Barroquinha, vendedores ambulantes anunciam seus produtos assim: "Pra você, que está esperando o barbeiro Maicon, olha o picolé" (ou o geladinho ou o caldo de cana ou a bala de menta, a depender do ramo de atuação). Maicon Lima, 26, só abre sua barbearia às 14h, mas, bem antes, meninos já se aglomeram na porta para garantir um lugar. "É como fila de hospital, você chega cedinho para marcar a vez", diz um deles. O remédio, em forma de cortes e barbas desenhadas, é ser o rei da noite.

A noite pode ser regada a funk, pagode ou a xavecos nas ruas do bairro. O título de nobreza é daquele que atrair mais olhares. Mas quem dirá que aqueles garotos, com traços que serpenteiam suas cabeças, já não chegaram lá? Há coroas, castelos de cartas, diamantes; estrelas ascendentes, tabuleiros de xadrez, labirintos; corações, rosas, raios. Os cortes desenhados a navalha tem glossário. Colombiano (pintado e com traços geométricos), realçado (as artes são reforçadas com tinta), disfarçado (as laterais são rebaixadas em degradê), quebrado (volumes diferentes compõem o mosaico). Ao menos, os garotos já são reis de suas próprias cabeças.

<GALERIA ID=20327/>

Nas barbearias chavosas do subúrbio e centro de Salvador, ninguém escolhe entre as centenas de figuras ou desenhos que forram as paredes. E nem levam anotado nomes de craques do futebol ou da música - embora esses sejam grandes impulsionadores de toda a onda. Cada cliente chega com sua própria ideia e a desenvolve com o artista barbeiro. Juntos, criam. E o barbeiro também massageia o próprio ego - o trabalho só é finalizado assim que estiver bom para os dois.

Quando chega à sua barbearia, Maicon carrega um monitor que faz as vezes de TV. Pluga o aparelho e exibe filmes e séries baixadas da web - a favorita da clientela no momento é Narcos, que disfarça a espera pelo corte suscitando debates sobre a vida de Pablo Escobar. Durante a tarde, garotos dirão ao celular "eu não posso, estou no barbeiro", demarcando o compromisso que realmente importa. Os cortes vão até as 21h. Mas Maicon já se viu, no último dia do ano, a 30 minutos da virada, alinhavando um desenho, resultado de um pedido de última hora. "Quando você cria um vínculo, não há como negar", diz. "O grau de amizade está feito".



DEIXA NA RÉGUA

O movimento das barbearias na periferia (e em tantos bairros que estão no centro apenas no mapa) esbarra na música e na arte de rua para comunicar o que qualquer ouvido atento já percebeu: a cultura da periferia fala alto. Os salões de barbeiro fervilham como sopa primordial. A cada corte, estampa-se a periferia que há muito tempo já não espera mais ser descoberta. Ela se exibe, conecta-se e descobre. "Os paulistas não são muito bons na técnica do corte. Os cariocas têm a manha, mas copiam o rap americano. Os baianos conseguem unir a técnica e a originalidade", diz Vinicius Augusto, 32, comparando os desenhos que habitam as cabeças de três regiões do país.

Em sua barbearia, um quadrado acanhado no bairro da Liberdade, ele cultua um mural com fotografias que atestam os caminhos singulares adotados pelos meninos de Salvador - desenhos que vão de Bart Simpson a Pica-pau. Em sua história como barbeiro, Vinicius tem um percurso que é comum aos artistas do ramo. Não fez curso, aprendeu tudo na prática; começou atendendo na rua - "se eu errar, não precisa pagar", dizia -; conquistou seus seguidores e, hoje, é uma referência comunitária. A mãe de um dos garotos que aguardava a vez no salão de Vinicius, ao notar o movimento que resultaria numa reportagem, sussurrou: "A barbearia é um lugar especial para esses jovens, e esses barbeiros elevaram o corte de cabelo a um outro patamar".

Em dia de casa cheia, uma barbearia da quebrada é praticamente uma praça: é onde as mães vão procurar os filhos que demoram a voltar da escola, onde os mais velhos passam pelos assuntos do dia, onde se sabe das novidades. Quase todas, ambientes pequenos e anárquicos, parecem suplicar por contar sua história, e é quase inevitável tentar puxar a linha evolutiva: uma cadeira, duas, três; depois, os espelhos pendurados, o piso posto, uma TV, o ventilador, finalmente.

"Comprei a cadeira de cabeleireiro usada por 50 reais, o espelho era de minha mulher", diz Alisson Dias, 33, inventariando o corredor laranja onde funciona sua barbearia no bairro da Saúde. Na ausência de bancos acolchoados, virou-se com cadeiras de plástico, que dispõe na calçada durante as sextas-feiras e sábados, dias de clientela intensa.

Os cortes variam entre R$ 10 e R$ 30, acompanhando a complexidade das formas - os preços são os mesmos em outros bairros. "O que mais gosto é quando pedem: 'Alisson, dá um jeito aí. Deixa na régua!'", diz, referindo-se à expressão que nomeia um corte disfarçado perfeito. "É como se dissessem: 'Confio em você'".

GRAFITE

Muitos meninos vão à barbearia uma vez por semana. O desenho do cabelo pode se estender até as sobrancelhas, onde letras, signos e contornos também são abertos pela navalha. Aqueles que já possuem barba optam por deixá-la rente à pele, como uma moldura sutil. Durante o trabalho, o barbeiro faz as vezes de psicólogo e confessor. "Teve cara que nunca me viu antes e acabou confessando uma traição", conta Williams de Jesus.

Encontro Williams, 27, segurando latas de spray e preparando-se para abrir a barbearia QG, no Uruguai. QG vem de "química do grafite", o grupo criado por ele no bairro há dez anos e que revela sua inspiração para os cortes. Na verdade, ele diz, "ser barbeiro foi uma ideia para o sustento, já que o grafite não compra o pão". Mas, hoje, ser barbeiro para Williams é levar arte para mais gente. "Nem todo mundo se interessa pelo grafite, mas todo mundo precisa cortar o cabelo".

A arte dos cortes de Williams tem fãs. Não é raro ele receber meninotes interessados em aprender e para os quais a única lição será a mesma que o próprio Williams um dia recebeu: a ferramenta de trabalho do barbeiro não é a mão, mas o olho, portanto, observe, observe, observe, antes de assinar o primeiro corte. O olho de Williams varre a cabeça do cliente, até mesmo quando este deixa a barbearia. Um olhar que pinça uma imperfeição a ser superada ou, mais importante, a própria aprovação.

E o olhar de um barbeiro, quando encontra a criação aprovada, arremessa um frenesi no ar. É o olhar do rei para o reino.

BARBEIROS DAS QUEBRADAS

Maicon Lima | Rua Ruy Barbosa, 73, Barroquinha

Vinicius Augusto | Rua Professor Walson Lopes, 168, Liberdade

Alisson Dias | Ladeira da Saúde, s/n, Saúde

Williams de Jesus | Rua Princesa Isabel, s/n, Uruguai

