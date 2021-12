Bucatini com queijo, tomate e manjericão

(Receita de Tânia Paes)

Ingredientes

200g de massa branca

200g de massa verde

200g de queijo minas

1 xícara de manjericão

180g de parmesão (ralado na hora!)

2 colheres de sopa de azeite extra-virgem

2 caixinhas de tomate sweet grape

Para a massa

800g de farinha de trigo

200g de grano duro

10 ovos (de preferência, orgânicos)

2 colheres de sopa de azeite extra-virgem

1 colher de chá de sal

Dica: para colorir a massa, use espinafre. Nesse caso, diminua a quantidade de ovos (use 6 em vez de 10)

Como fazer

Junte as farinhas num bowl junto com o sal. Misture com um garfo e faça uma covinha. Em outro bowl, misture ovos e o azeite. Amasse por uns cinco a dez minutos. Depois abra a massa. Quem não tem máquina, pode abrir no rolo (tenha o cuidado apenas de usar um plástico, para não grudar). A massa fica no ponto quando você pressionar com o dedo e ela voltar à forma original.Deve ficar bem lisinha. Envolva em filme plástico e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa.

Caso queira fazer fettuccine ou talharim é só enrolar como rocambole e cortar com uma faça amolada e você terá uma massa fresca super saborosa e o melhor feita por você. Vamos lá, é muito gratificante. Mãos a obra!

Dicas: Ferva a massa com sal grosso, fica mais saborosa assim. Este é o único sal que você vai usar, porque os queijos já são salgadinhos.

Quando ela estiver pronta, congele primeiro em uma vasilha aberta, para que não perca o formato. Só então faça sua divisão: deixe de fora o que for comer naquele dia, ensaque o resto em saquinhos porcionados e coloque de volta no congelador.



Receita extra!

Molho de tomate

1 cebola ralada ou em cubos

1 dente de alho

Azeite de oliva a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1kg de tomate

1 punhado de manjericão com o talo (apenas a folha, deixa o molho escuro)

1 colher de açúcar

Sal a gosto

Modo de fazer

Refogue todos os ingredientes e deixe apurar. Para corrigir a acidez, você pode usar uma cenoura em vez do açúcar. A função é a mesma e o resultado é mais saudável.

Dica: Não use água! retire as sementes do tomate e coe. É esse o caldinho que você vai usar no lugar da água. Mais consistente e saboroso.

adblock ativo