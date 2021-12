Broadway na Bahia

Bem que dava uma sinopse de musical: um diretor de espetáculos da Broadway norte-americana assume o desafio de montar na Bahia um musical que siga rigorosamente os padrões dos espetáculos encenados na famosa rua nova-iorquina. Para isso, traz para cá coreógrafos e técnicos que trabalham nos espetáculos da Broadway, adapta um texto de uma afamada dramaturga baiana, encomenda a músicos locais canções exclusivas para o espetáculo e monta um elenco de atores da cidade que jamais atuaram antes em nada parecido. Todos embarcam empolgados na aventura; não sem uma pontinha de dúvida: que será que vai sair dessa salada? A equipe trabalha duro, ensaia à exaustão, e então, um a um, cada qual começa a cantar lindamente, até que todos começam a ricochetear diafanamente pelo palco. No fim, superadas as dificuldades, o primeiro musical baiano a la Broadway é um suces...

Mas essa é a história que está acontecendo de verdade em Salvador. O diretor norte-americano Adrian Steinway (formado em direção de musicais em Nova York, que já dirigiu o espetáculo Rei Leão na Broadway, ao lado da renomada diretora Julie Taymor) e a poetisa e dramaturga Aninha Franco - colunista da Muito - associaram-se para montar aqui o musical Éramos Gays no padrão Broadway. Os ensaios começaram em julho, e a data e o local da estreia devem ser definidos até novembro.

É a primeira vez que um espetáculo do gênero é montado na Bahia. Se for bem-sucedido, a expectativa, segundo Aninha, é que se abra espaço para que produtos concebidos na Bahia passem a ganhar os palcos dos EUA e do mundo inteiro. Isso porque espetáculos no modelo Broadway costumam ser vendidos e montados (mudando apenas os atores e o idioma das músicas) em diferentes locais, chegando a ficar em cartaz simultaneamente em diferentes países. "É um mercado enorme, entrar nele pode gerar emprego para muita gente na Bahia", observa Aninha. A primeira venda, para a casa The Globe, de San Diego, já está praticamente fechada.

Volta ao armário - O texto, escrito para teatro por Aninha, conta a história de um gay que "retorna" ao armário em pagamento a uma promessa a São Sebastião (considerado o 'padroeiro' dos homossexuais), que o salvara da morte num desastre de avião. Amigos gays do protagonista tentarão "resgatá-lo" da vida de funcionário público bem comportado, casado (com uma mulher) e pai de família.

Para fazer de Éramos Gays um musical da Broadway, o primeiro passo foi adaptar o texto a uma trilha musical. Isso porque, ao contrário de uma peça de teatro tradicional - em que a música é geralmente um recurso que auxilia a encenação -, num musical toda a peça é cantada - o que exige uma trilha longa e com unidade. Na Broadway, a trilha inteira costuma ser composta por um só músico. Aqui, optou-se por uma solução levemente diferente: diversos artistas - como Jota Veloso, Sérgio Nunes (Adão Negro), Renato Fecchini e Capinam - compuseram partes da trilha, e coube a Gerônimo costurar e arranjar essas composições, para atingir a unidade.

Mas o principal desafio tem sido a preparação dos atores. "O ator baiano é muito talentoso, tem ritmo, é afinado, mas falta técnica. Aqui, acredita-se que atuar bem é ser grandiloquente. Na técnica americana, mais naturalista, mais próxima ao cinema 'menos' é mais", explica Steinway.

A solução tem sido ensaiar, ensaiar, ensaiar - a média diária supera as seis horas, às vezes com encontros de domingo a domingo. No mês passado, o coreógrafo Jim Cooney (da série de TV Glee, que trabalha na preparação de atores da Broadway em Nova York) esteve na cidade e ensaiou com o elenco. "As marcações são muito precisas, o desafio é cumprir tudo à risca sem perder a naturalidade. É difícil pegar, mas quando a gente pega, a peça ganha um colorido", conta o ator Widoto Ávila, que se divide entre os ensaios e as gravações da novela Gabriela.

Além de Widoto, o elenco é formado por Mario Bezerra, João Saraiva, Felipe Velozo, Amauri Oliveira e Jorge Santos - este último, além de atuar, é também assistente de direção da peça. Bailarino de Daniela Mercury, Jorge crê que o intercâmbio com profissionais da Broadway pode ajudar os atores baianos a "apurar tecnicamente o dom natural do ritmo". "E serve também para quebrar um preconceito que se tem aqui, de que o ator não pode ser cantor e bailarino ao mesmo tempo. Infelizmente, na Bahia, quem faz as três coisas é malvisto, como se estivesse roubando o espaço dos outros"

Resta, pois, esperar até a estreia para ver se a sinopse lá do início do texto se conclui.

