Boteco pé limpo, mas nem tanto

Canguinha, miserê, tirou onda. Expressões que correm na cidade batizam os pratos servidos no bar Soteropolitano. Os sócios, os empresários Mauro Tavares e Fábio Marques, investem pela primeira vez na gastronomia, olhando para um conceito que cresce no mercado, o do "boteco pé limpo", como diz Tavares.

O ambiente climatizado, o mezanino envidraçado, o telão e o confronto das mesas não excluem, no entanto, uma instituição dos botecos: porções generosas e pratos básicos e bem executados. O pastel frito (R$ 8,50) é gigante e serve duas pessoas. O picadinho de filé ao molho madeira (R$ 30) chega no ponto - não desmancha na boca, mas também não exige grande esforço na mordida.

O cardápio enxuto, oscilando entre cortes de carne e frituras tradicionais, é um contraponto à variedade de bebidas: coquetéis, caipirinhas, cachaças, cervejas, chopes. Eis um "pé limpo" que não descaracteriza o boteco.

Soteropolitano Rua Goiás, 312, Pituba. De quinta a domingo, das 17h à 0h - telefone (71) 98126-2153

Destaque Durante a semana, das 12h às 15h, o espaço serve buffet para almoço. Tem baião de dois e sarapatel entre as opções

