Boteco original

A cidade anda repleta de botecos chiques. Nada contra. Mas a descoberta de encontrar um boteco daqueles originais, nem por isso menos charmosos, não surpreende quem sabe que simplicidade é sofisticação. É um lugar onde o importante é ter cerveja bem gelada, aquele atendimento camarada, petiscos deliciosos e uma conta que dá gosto pagar. O Bar do Nando, no Rio Vermelho, funciona assim. O proprietário Nando Almeida, sua mulher Gisela e o filho Tiago usaram algumas áreas da casa onde moram para montar o bar. Mesas e cadeiras ocupam a sala, a varanda e o jardim, o que dá ao ambiente uma pegada muito aconchegante. O lugar é decorado com quadros de artistas como Bel Borba e Cau Gomez, habitués do espaço. O bar foi remodelado em 2011. O atendimento é feito pelo próprio Nando e os pratos, criados pelo filho Tiago, estudante de gastronomia. Vale conferir o básico revisitado, como o caldo de camarão (R$ 15) e a moela (R$ 23). Vá lá Rua Alagoinhas, 100, Rio Vermelho. Telefone: (71) 3334-4185. De quarta a sábado, a partir das 19 horas

Destaque: Experimente a carne de sol com farofa, salada e que tem como diferencial pedaços de abacaxi assado (R$ 29)

