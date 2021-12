Boteco na Saúde inova com pratos à base de frutos do mar

O casal Nara Amaral e Luciano Chastinet sempre reunia os amigos para beber e cozinhar na casa onde moram, no bairro da Saúde. O cardápio e as pessoas sempre variavam a cada festa, mas em todas elas algo permanecia igual: os convidados entravam na residência pela janela. "Como nossa casa é grande, eles ficavam com preguiça de dar a volta no quarteirão para entrar pela porta", conta Luciano.

Há três anos, o que era apenas diversão tornou-se um negócio. No depósito anexo ao local, eles abriram um boteco que, não à toa, recebeu o nome de Di Janela. O lugar é simples, mas conta com um cardápio que vai além dos tradicionais escondidinhos, arrumadinhos e caldos.

Entre os pratos mais pedidos estão a chapa de frutos do mar - que a cada versão varia de acordo com o gosto da chef e com o que tem na casa -, o atum na chapa em crosta de gergelim, pitu (camarão-da-malásia) ensopado ou de moqueca e batata rosti com várias opções de recheio.

Di Janela Boteco Rua da Glória, 9 - Saúde. Quinta e sexta, a partir das 18h; sábados e domingos, a partir das 12h.

Destaque Chapa de frutos do mar à moda da chef. A cada preparo uma nova versão. O prato acompanha torradas e custa R$ 56.

adblock ativo