Boteco com sabores de todo o Brasil

Assim como é proposto no nome, o Gema Brasil Botequim é um boteco-raiz. Com um chope bem gelado e uma grande variedade de petiscos, abriu as portas no ano passado no bairro mais boêmio de Salvador, o Rio Vermelho. Os azulejos combinados com as luminárias e as grades que fecham algumas portas, tudo em estilo retrô, fazem com que os clientes se sintam em uma outra época.

O público também é variado – pessoas de todas as idades frequentam o local. A direção tem como proposta principal unir elementos de botecos de vários lugares do Brasil por lá e, para isso, servem petiscos de várias regiões do país no cardápio, como a tradicional sopa de caranguejo do Pará, o torresmo de barriga mineiro e o sanduíche de pernil com abacaxi do Rio de Janeiro, um dos carros-chefe da casa.

Além dos petiscos, são servidas refeições, como filé à francesa, filé a cavalo e filé com palmito na manteiga, que variam de R$ 42,90 a R$ 80,90. Aos sábados e domingos a feijoada vira a estrela do Gema, acompanhada no sábado pela banda Samba Bem Bolado, e aos domingos o destaque é para o chorinho do grupo Dose Sonora.

A feijoada custa R$ 52,90. De terça a sexta-feira eles promovem o happy hour onde alguns produtos, como bolinho de feijoada, roskas e pastéis, são dobrados. Em ocasiões especiais, o botequim promove festas fechadas, como aconteceu no dia 2 de fevereiro em comemoração à festa de Iemanjá, e no último dia 15 para uma festa de pré-Carnaval.

Gema Brasil Botequim Endereço: Rua Odilon Santos, nº 127 – Rio Vermelho. De terça a quinta, das 17h às 23h, e de sexta a domingo, das 11h à 1h

Destaque: As empadas do botequim são servidas com a massa aberta. No lugar da massa na parte de cima, elas vêm com catupiry. Os preços variam de acordo com o sabor, os valores vão de R$ 10,90 a R$ 13,90

