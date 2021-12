Bom Bocado

Antes de aquela massa chegar à mesa ou todo mundo conhecer seu lombo recheado, a entrada existe. A função não é das mais fáceis: brincar com o apetite deixando espaço livre e combinar com o principal, mantendo a originalidade. Ficou com vergonha das vezes que abriu, cheio de pressa ou preguiça, um monte de pacote de salgadinho para os convidados enquanto ia cuidar da carne? Fique não. Dá para ser criativo nas entradinhas e bolar coisas gostosas, seja você mais caseiro, sofisticado ou natural. Esse roteiro talvez ajude.

O abará é o mais pedido entre os petiscos do Aconchego da Zuzu, onde há muito tempo se entendeu que baiano adora beliscar antes do almoço. Mas foi um bacalhau cremoso, feito para o Comida di Buteco, que Noélia Barroso trouxe para a gente provar. O refogado desafia quem costuma desfazer do maxixe e é misturado ao peixe com pimenta-calabresa e leite de coco. Os espinhos até sugerem algo rude, mas é puro disfarce estético. Cozido, o maxixe é de uma delicadeza e desmancha na boca com o gosto emprestado do mar.

Comeria vários, não fosse dona Noélia oferecer um creme picante à base de molho branco, camarão seco e gengibre. No lugar do pão, regionalíssimos pedacinhos de inhame. A receita, ainda sem nome, ela pensou em batizar com alguma referência afrodisíaca, mas na cozinha de casa o pessoal não gostou. Besteira. Ver aquela senhora cheia de simpatia associar comida aos calores do amor me faz pensar uma obviedade gastronômica: a de que a entrada é um começo, mas é sempre mais gostoso quando se começa com vontade.

Para quem quer testar em casa algo mais prático, a dica de dona Noélia é improvisar. Uma salada que o neto adora: massa de conchinha, pimentões coloridos, presunto, shoyo e azeite. “Para fazer uma boa entrada, você tem que saber o que vai ser o prato principal e combinar. Tendo isso em mente, dá para criar muita coisa com os ingredientes que já tem em casa”.

Sabedorias assim, baianas, às vezes têm influência do outro lado do oceano. É o caso de Aurélio Agazzi, que assumiu a osteria aberta pelo pai. Na Itália, sentar à mesa é uma religião que mantém, durante horas, um vaivém de cestas de pão e garrafas de vinho. Aurélio sabe que isso não existe mais no Brasil, onde a gente espera, mesmo nos almoços de domingo, até os 45 do segundo tempo para sentar. Aí, enche a barriga e se espreguiça até a cama.

Foi por isso que ele nos serviu miniaperitivos, preparados especialmente para esta matéria. Dentro de pãezinhos caseiros, camarão com queijo bouchet, queijo chabichou, lombinho canadense e pernil de porco. A proposta é finger food, ou seja, pegar com a mão, sem prato ou talher, na informalidade, batendo papo e bebericando. “O ideal é fazê-los ainda menores, para serem consumidos numa mastigada”.

Aurélio, que também defende a reciclagem do que está na geladeira, é mais enfático ao detonar o improviso. Para ele, é assim: se você se compromete em chamar para um jantar em sua casa, não invente de testar nada na hora. E, como quem guarda o melhor para o final, o chef comenta, com uma naturalidade de fazer disparar esse pobre coração: “Ah, sabe outra coisa que fica boa de entrada? Vieira”. Uma pequena delícia que dispensa malabarismos. É manteiga ou vapor de vinho branco e o mar se revela no molusco parrudinho. Breve, elas devem incrementar os cardápio da Osteria dell’Agazzi e do Preta, restaurante que Aurélio abriu em dezembro, na Ilha de Maré. Vamos esperar esse momento com fome.

Mas também com inteligência para saber comer. Pensando isso, encerramos nossa busca por entradinhas no Brisa, onde Neyde Benitez preparou um enroladinho de quatro queijos. Parmesão, ricota, gorgonzola e provolone são temperados com uma marmelada de cebola, escarola e tomate e viram recheio de uma massa integral dobrada como se fosse rocambole.

O gosto é leve, mesmo com o salgadinho de quatro queijos diferentes, e isso mantém o enrolado há um ano no cardápio do Brisa. Neyde chegou a tirá-lo por uns tempos, testando outras receitas, mas ele fazia tanto sucesso que foi preciso voltar atrás, a pedidos quase reclamados. Tem gente que leva para casa e, quando está sem visita, faz da entrada uma saudável meredinha noturna. Mas, falando em saúde, o assunto pode ser mais radical. Apesar de ter indicado essa opção de entrada, Neyde Benitez desconstrói tudo quando ensina que, para a alimentação natural de verdade, petisco não existe. O que se toma antes das refeições é um sumo de couve, maçã e cenoura, sem água, só a essência do que a centrífuga tirar de cada um. Esse extrato, rico em vitamina C, revigora, explicou a cozinheira. Seja qual for sua opção, o mais importante é saber: a comida tem isso de provocar a intensidade das pessoas. Cabe a você levar boa energia para o fogo.

É com você

Está começando agora? Siga descomplicando e troque a entrada pelo aperitivo, o bom e velho belisquete. A dica é de Mônica Varella, que publicou o sugestivo Como receber amigos com estilo e sem passar o dia na cozinha (Editora Mille Foglie). E ser prático não é levar os convidados na azeitona, viu? Mônica garante que dá para fazer algo simples e charmoso, como sopas servidas em xícaras. A de abóbora com gengibre fica ótima. Outra boa pedida é cuscuz marroquino, também em versão menor, para abrir o apetite, mas continuar leve e deixar a mesa livre para o principal. Onde você vai servir faz diferença. Dê novo uso para taças de licor ou para aquela porcelana que você deixa guardada esperando não sei o que. Chamou gente para provar seu tempero? Abra a cristaleira.

Onde comer

Aconchego da Zuzu

Rua Quintino Bocayuva, 18, Garcia

(71) 3331-5074

Osteria dell’Agazzi

Rua Antônio dos Passos, 30, Federação

(71) 3245-9069

Brisa

Rua Sargento Astrolábio, 150, Pituba

(71) 3248-3400

adblock ativo