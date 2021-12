Bistrô no Rio Vermelho tem cardápio vegano

“Somos um restaurante e café vegetariano/vegano no coração do Rio Vermelho”. É assim que o Bistrô Yemanjá se apresenta nas redes sociais. Ao lado da padaria que leva o mesmo nome, este aconchegante espaço gastronômico é o tipo de lugar que surpreende.

A primeira surpresa vem quando nossos olhos o percebem na paisagem da movimentada Oswaldo Cruz, guiados pelo cavalete verde na porta que anuncia o cardápio de cada dia. E, novamente, quando somos fisgados pela decoração vintage que dá a sensação de estarmos numa cozinha dos anos 60 ou 70. Tudo azul e branco, como pede a padroeira. O terceiro susto chega junto com o cardápio.

Detalhe do menu de sobremesas. Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Vegano, sim, e com inspiração ayurvédica, oferece inusitadas delícias, como a tapioca de coalho de cabra orgânico com cebolinha, o nhoque de batata-doce ao molho de tomate seco, o guisado de grão-de-bico ou o quibe vegano de espinafre e folhas orgânicas – um dos mais gostosos e um dos mais pedidos.

Tudo é preparado ali mesmo, quase ao pé da mesa do cliente, com produtos orgânicos e direito a uma boa prosa. Ficou com vontade de um doce? Peça a torta de maçã com mascavo e calda de cacau e vinho. Custa apenas R$ 10.

Destaque Experimente a feijoada de legumes e cogumelos shitake. Acompanha arroz rosa de beterraba com nirá e farofa de alho-poró (R$ 27,90)

Bistrô Yemanjá Rua Oswaldo Cruz, 308 – Rio Vermelho, Salvador/ 71 99382-4629. Aberto de segunda a quarta, das 11h30 às 16h, e de quinta a sábado, das 11h30 às 23h30

