Bistrô na Pituba aposta em pratos da cozinha asiática

Numa esquina da charmosa Rua das Rosas, na Pituba, o Buddha Bistrô Asiático chama a atenção de quem passa. Mesinhas do lado de fora, arte urbana na parede e um público jovem curtindo o happy hour. Inaugurado no segundo semestre deste ano, o restaurante tem uma variedade de pratos de culinária asiática, de sushi ao nasi goreng (arroz frito, tradicional na Indonésia), passando pela laksa – sopa típica da Malásia.

Lá, tais receitas foram reconstruídas com a consultoria do chef Richard James (do Belo Rústico) e sua experiência ao redor do mundo, incorporando ingredientes comuns na culinária baiana, como coentro, leite de coco, pimenta, amendoim, entre outros. Essa característica dá singularidade ao espaço, que também capricha na apresentação dos pratos e no atendimento.

Vale a pena começar pelos camarões fritos empanados no coco (R$ 18), aposta certeira, e seguir para o Buddha Sesame Seed Salmon (R$ 42), salmão grelhado envolto por gergelim, legumes no vapor e molho de gengibre e papaya – de toque agridoce e diferentes texturas. Pode ser acompanhado por suco (da fruta), cerveja, vinho ou drinques, como o Tokyopolitan (vodca premium, shrub de melão, cointreau e limão-siciliano) – uma das especialidades da casa.

Outro prato principal também interessante é o Green Thai Curry, com curry verde tailandês e leite de coco levemente apimentado, servido com camarão (R$ 42), frango (R$ 34) ou tofu (R$ 38). Para adoçar a vida, sem esquecer de um certo azedinho necessário, cai bem o Cheesecake de Gengibre e Capim-Limão (R$ 16), com calda de frutas vermelhas.

Buddha Bistrô Asiático: Rua das Rosas, 492, Pituba. Terça a quinta: das 12h às 15h e das 18h às 22h30. Sexta e sábado: das 12h às 15h e das 18h às 23h30. Domingo: das 18h às 22h30

Destaque: No Sesame Seed Salmon, o peixe é selado, o que proporciona mistura de texturas. Vem com molho de papaya com gengibre e legumes.

adblock ativo