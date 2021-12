Bistrô em Jaguaribe investe em pescados e frutos do mar

A primeira impressão que temos ao chegar lá é que estamos em mais um dos inúmeros mercados gourmet que se espalharam pelos bairros nobres de Salvador, seja pela grande quantidade de vinhos ou pelos produtos importados que não são encontrados em qualquer lugar. Mas o Mercato del Mare vai além disso. O que inicialmente era apenas uma loja de pescados passou a funcionar também como um bistrô.

No cardápio, assinado pelo chef Antonio Santiago, os pratos com frutos do mar, como Polvo confitado (R$ 38) e Involtini de sardinha recheado com creme de camarão (R$ 20), se misturam com opções de carnes, como Paleta de cordeiro (R$ 95) e Costelinha suína com molho da casa (R$ 25). Além disso, quinzenalmente, às sextas-feiras, eles oferecem um happy hour onde servem ostras frescas por R$ 9 a unidade.

O empório gastronômico também comercializa uma grande variedade de pães artesanais e os pescados ainda são vendidos, mas agora dividem o protagonismo com embutidos e frios. A ambientação do espaço, pensado para que o cliente se sinta em casa, mistura móveis rústicos de madeira com um papel de parede que faz alusão a azulejos antigos. “A gente transferiu para a loja um pouco do que a gente queria ter em um estabelecimento que nos atendesse”, conta o proprietário André Sturaro, que divide o comando do empreendimento com a esposa Virna, responsável por fazer as sobremesas do restaurante.

Mercato del mare R. Haeckel José de Almeida, 6 – Jaguaribe, Salvador - BA. Tel: 3565-4885

Destaque Uma vez por mês é servido um jantar harmonizado no Mercato: duas entradas, um prato principal e uma sobremesa são acompanhados por vinhos selecionados para compor a refeição. O jantar sai a R$ 130 por pessoa.

adblock ativo