"Biografia, por sua natureza, é um gênero invasor"

Paulo Cesar de Araújo, 52, está disposto a enfrentar novamente a realeza. Depois de seis anos, desde que Roberto Carlos em detalhes, biografia não autorizada do cantor, foi recolhida das livrarias como resultado de um processo movido por invasão de privacidade, o jornalista prepara agora um livro em que narra os bastidores da apuração da obra. O réu e o rei (título provisório), editado pela Cia. das Letras, tem lançamento previsto para o final do segundo semestre do ano que vem e é uma "afirmação sobre o valor das biografias", como ele diz. Nascido em Vitória da Conquista e professor da PUC-RJ, Paulo Cesar tem sido uma das principais vozes na polêmica envolvendo a publicação de biografias, que colocou em lados opostos biógrafos e artistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil (reunidos no grupo Procure Saber, sob a alegação de que é preciso proteger a vida privada). No centro do debate estão os artigos 20 e 21 do Código Civil, surgidos em 2003, que afirmam que a "exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas (...) se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade". "É um texto que fere a liberdade de expressão. O Brasil é o único país com regime democrático que só permite biografias chapa-branca. Isso é uma anomalia gritante", diz. "Não só contraria a nossa Constituição como empobrece o país".



Há dois dias, o STF encerrou as audiências públicas sobre a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21, e, em dezembro, os ministros votarão. Em outra frente, há um projeto para que biografias não precisem de autorização, quando seus personagens tiverem "notoriedade pública". A expectativa é que a autorização prévia seja derrubada. Se nada mudar, você segue escrevendo biografias?



Eu aguardo as decisões num clima de tranquilo otimismo. Sobretudo a do STF. O Congresso sempre deixa a gente na expectativa, mas, enquanto não for oficial, não se sabe. Creio que a mudança nos artigos 20 e 21 é inevitável. São artigos inconstitucionais, mal redigidos e que se prestam a uma coisa horrorosa, que é a censura prévia. Censura que, a rigor, já foi abolida pela Constituição de 1988. E é uma censura que vale para qualquer coisa. Hoje estão implicando com biografias, amanhã pode-se usar isso contra filmes, músicas, jornais, revistas. Mas, se nada mudar, sigo escrevendo. Até entendo alguns biógrafos que dizem que não vão escrever enquanto nada mudar, mas sou pelo enfrentamento. É na luta que a gente muda. Claro que é mais difícil, mas, da minha parte, sigo pesquisando e escrevendo. Até porque estou com a Constituição, a lei maior me protege e me garante. Quem se apega aos artigos 20 e 21 quer cercear o direito à informação.



Até que ponto o direito à informação se sobrepõe ao direito à privacidade?



Precisamos entender que o direito à privacidade é amplo. Não posso invadir sua casa, entrar em seu computador, rasgar suas correspondências. Esses direitos são garantidos e constitucionais. Mas, no caso de figuras públicas, não posso ser impedido de falar sobre a vida dessas pessoas. Não se trata de invadir a casa delas, mas de poder falar sobre quem contribuiu para a mudança dos costumes e interferiu no rumo dos acontecimentos. Quem procurou a fama, quem vive da imagem, tem um direito à privacidade parcial. Esse é um entendimento quase unânime nos estados democráticos. Por isso, temos milhares de livros sobre Beatles, Kennedy, Bob Dylan.

Por que não pagar "dízimo" ao artista?



Pagar qualquer valor a um artista é imoral. O biógrafo é um reconstrutor de existências. Há um trabalho intelectual. Ao contrário do que disse Roberto Carlos, o biógrafo não pega apenas uma história que está pronta. Ele diz isso porque não tem noção do que é ser um biógrafo. Provavelmente, não é um leitor de biografias. Se for apenas pegar uma história que está pronta, qualquer um pode fazer. A biografia é a versão do biógrafo. A história não é exatamente a que está no livro, mas um olhar. Por isso, podemos pegar 40 biografias sobre Kennedy e teremos 40 olhares diferentes. A riqueza está nas múltiplas versões. Roberto Carlos é dono da vida dele, isso é uma coisa. Ele vai para onde quiser, ele mora onde quiser. Mas a história não é dele, é uma construção coletiva da qual ele faz parte. Pagar a um artista porque ele é tema de uma biografia é um escândalo.

