Berimbau global

Com as plateias dos pequenos shows que tem feito pelo país cada vez mais repletas de jovens, mestre Lourimbau reencontra, aos 68 anos, um público que aplaude a sua fusão entre jazz e música popular

Lourival Santos Araújo, 68, ergueu a perna acima da murada que se abria para a Baía de Todos-os-Santos, girou o corpo miúdo e o arqueou em seguida. Fez a bênção da capoeira - uma, duas, três vezes -, sozinho, enquanto músicos passavam o som no palco montado a poucos metros. "É para reverenciar a minha própria história", disse, findando o ritual e amolando o roteiro: ele, mestre Lourimbau, alcunha que agora completa 35 anos, estava de volta ao Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo, onde sua vida de músico começou.

A arte, em seu caso, principia com uma luta-dança, a capoeira, feita no quintal de casa, no Alto do Peru, com o pai no centro; envereda pelo encontro com o instrumento que ditava o ritmo de toda aquela roda, o berimbau; emoldura-se num ateliê naquele forte no Santo Antônio, na década de 1970, onde Lourival passa a Lourimbau, assinando a confecção "dos melhores berimbaus deste planeta", como adjetivou o percussionista argentino Ramiro Musotto (1963-2009); e projeta-se, sobretudo, quando o feitor de instrumentos decide, também, fazer música - pega o berimbau e comunica a todos que esse arco pode ser mais do que folclore.

Naquela noite, no final de janeiro, em que retornou ao velho local de trabalho, não mais como alguém a ser descoberto, mas como a própria atração, Lourimbau circulou pelo Forte da Capoeira com um cigarro na mão, o berimbau em outra e uma ginga para marcar a fala (no imprevisto, exibia ora uma queixada, ora uma meia-lua, ora um rabo de arraia, os golpes da capoeira).

O show que viria apresentar em minutos marcava o reencontro "do filho com a velha casa", como o próprio Lourimbau disse. Se, quando montou seu ateliê naquele forte, ele já dominava o meneio para se construir um bom berimbau, foi a lida diária que apurou seu ouvido.

"Quando comecei a tirar os primeiros sons, senti que tinha uma missão", falou à Muito pouco antes de subir ao palco. "Sou autodidata, professor só tive o do bê-a-bá da escola. Berimbau é algo simples, mas que não se esgota. Se você explorar, ele te dá jazz, MPB, o que você quiser".

Acentos

Nos shows que vem apresentando pelo país desde os anos 1980, produzidos de forma simples, quase acanhada, com ele sentado num banquinho de madeira, Lourimbau costuma exibir seu arco ao lado de baixos, guitarras, percussões e até violinos. Com letras e arranjos quase sempre de sua autoria, as músicas escanteiam o habitual toque que o berimbau oferece à capoeira para trazer acentos de jazz, música popular e samba.

Um registro em vídeo de um show realizado no Teatro Vila Velha, em 1997, que serviu de base para a gravação do primeiro e único CD da carreia (A Arte de Mestre Lourimbau, de 2010), dá conta de como chegam ao público o canto e a mistura proposta por este homem retinto, diminuto no centro do palco, rodeado de aparelhos muito mais modernos do que o velho berimbau, que carrega uma biografia de 20 mil anos: a plateia saúda o início e o fim de cada canção como um ritual - há uma mulher que, num transe delicado, rodopia batendo palmas, no compasso do que vem do palco; há um grupo de jovens, dispostos em forma de lua crescente, balançando os corpos numa mescla de rave e roda de samba.

O percussionista pernambucano Naná Vasconcelos, oito vezes vencedor do prêmio Grammy e também um devoto dos sons do berimbau, passava por Salvador naquele ano e lembra do show no Vila Velha como uma síntese da trajetória deste "homem que jogou o berimbau no mundo".

"Ele conseguiu fazer do berimbau um instrumento não monocórdico. Primeiro, com a destreza com que fabrica o instrumento - o cuidado com a escolha da madeira, com a corda de aço, a cabaça. Depois, com a dedicação em extrair novos timbres", disse Naná. "O segredo de tirar som do berimbau está no equilíbrio. Quanto menos se aperta, mais ele ressoa. Tem que ter equilíbrio na mão, no dedo mindinho. Lourimbau tem o corpo todo equilibrado".

Natureza

Na canção autobiográfica Identidade (1996), mestre Lourimbau começa a contar sua história assim: "Desde 1948 é que nasceu este moço, bem adotado pela natureza. Sou do mato quando estou no mato, e sou da cidade quando estando nela, conquistando ela". Se entendermos a natureza como algo natural ao homem, a adoção é certa.

Nascido no bairro do Largo do Tanque, em Salvador, Lourimbau sempre esteve próximo à cultura popular. "Capoeira não era a minha, mas eu espiava porque gostava de ver o pessoal e meu pai jogarem, era Angola, e ele era um mestre. Ele via o pessoal tocando berimbau e dizia assim: 'Esse berimbau não tá bom, não'. E eu ouvindo aquela coisa, com nove, dez anos. 'Ó, esse berimbau aí, esse tá bom', meu pai dizia".

Música, que viria a ser seu terreno, ele ouvia pelo rádio, sintonizado por uma antena amarrada num pedaço de madeira na janela de casa, e jazz era o que escutava. Apareceu, então, a Bossa Nova, e, com ela, canções feitas no impulso de Take five, do norte-americano Dave Brubeck. Um jazz com balanço diferente do habitual, mas que soava estranhamente familiar - "a sensação de saber do que se travava, sem nunca ter tido contato com aquilo".

Antes de compreender que a arte de fazer e tocar berimbaus destinaria sua vida, Lourimbau tentou ordenado como jogador de futebol. Passou por clubes de Salvador, como Galícia, São Cristóvão, Ypiranga e Botafogo. E ainda pelo Estanciano, de Sergipe, e tentou o Capelense, de Alagoas, São Domingos, de Maceió, River de Picos, de Piauí. Em 1977, "com o corpo bichado depois de tanta torção", decidiu nunca mais dar "um tapa na orelha da bola".

A abertura do ateliê no Forte da Capoeira, às vésperas dos 37 anos, foi um evento situado entre a busca por um sustento e o abraço definitivo a uma vocação até então negligenciada. Do momento em que decide vender berimbaus à agenda cheia de pedidos (Carlinhos Brown, Naná Vasconcelos, Ramiro Musotto, Otto), um pulo. Do momento em que decide ser ele, também, um instrumentista e cantor, aos shows pelo país e exterior (Alemanha, Suíça, França), outro pulo.

"Meu modo de trabalhar é não saber o que estou tentando dizer até ficar quase pronto. Por acaso, tenho dito algumas coisas que as pessoas têm gostado de ouvir". Quando diz coisas assim, Lourimbau põe um sorriso gaiato no rosto, sacode os ombros e fica zen. Na passagem por Berna, na Suíça, em 1985, teve que lidar com um ataque de skinheads. O preconceito destinado ao músico negro que escolheu um instrumento modelado em antigas tribos africanas. "Tinha feito um show lindo, estava caminhando em direção ao carro, quando dois caras começaram a me encarar. Depois surgiram outros e outros. Baixinho e rápido que sou, corri para o teatro. O dono ligou para a polícia. Eu fiquei lá dentro, quieto. Me apeguei ao berimbau. E o berimbau, rapaz, é zen".

Procura

A disposição em tirar o lendário arco de sua estrutura folclórica e lançá-lo na nova música popular tem aproximado Lourimbau, cada vez mais, de artistas norteados por um princípio semelhante, o de modernizar a tradição. Em 2007, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, o mestre Lourimba (como costuma ser abreviado pelos músicos mais próximos) abriu um show para o cantor e compositor Otto, para logo depois dividirem duas músicas e iniciarem parcerias em outros palcos.



Para Otto, o que mais chama a atenção em Lourimbau é a "relação orgânica estabelecida com o berimbau". "Você pode ter esse tipo de afinidade com qualquer instrumento. Até com o eletrônico, a sua ligação pode ser orgânica, mas somente a partir do momento em que você pesquisa um som, um timbre, isso ocorre. Tem que haver uma investigação. E Lourimba vive essa investigação".

Ao redor do mestre figuram músicos mais jovens, vindos da tradição do improviso. O guitarrista Paulo Mutti, tarimbado em jam sessions, integra a banda que se apresenta com ele nos shows mais recentes e vê a experiência como um "barril de fluidez". "Ele não é um artista maquiado. Leva a espontaneidade como forma de criação, compõe a partir da afinação do berimbau. Há um intenso flerte com a tradição jazzística do inesperado".

Brasileiro

Observar Lourimbau na montagem do seu instrumento é constatar a ciência da busca. Ele busca a melhor madeira. Pode ser goiabeira, pau-pombo, pau-d'arco. Mas melhor ainda é a biriba, boa pela envergadura, "boa porque é madeira boa". Aí ele cerca-se de lixa, grosa, serra, brocha, prego. A corda de aço virá de um pneu. Ele destrincha o pneu, caçando o metal. "Tem gente que queima a borracha, mas se queima tira a resistência do aço e ele fica parecendo um arame. Não pode, tem que meter a faca". Por fim, Lourimbau colocará a cabaça de madeira coité, ponto final no berimbau.

Numa tarde chuvosa, há duas semanas, quando recebeu Muito num estúdio no bairro da Federação, onde ensaia as canções que apresenta nos shows, ele disse que "o jogo com o berimbau está sempre perdido ou, no máximo, empatado". "Esse instrumento me dá uns puxões de orelha: 'Vamos estudar, vamos estudar!'. Isso é bom para nunca pensar que já se sabe tudo, tenho muito ainda para descobrir".

O apetite de aprendiz é o que o cineasta João Rodrigo Mattos recorda dos dias em que encomendou a Lourimbau a trilha de Trampolim do Forte (2010), seu longa de estreia. O cineasta concebeu o roteiro ouvindo as criações de Lourimbau. O mestre, por sua vez, embrenhou-se na história dos garotos Felizardo e Déo, que vagueiam por Salvador, e até tirou suas primeiras aulas em música eletrônica. "Ninguém atualiza um instrumento se não for às custas de suor. Eu queria uma Bahia contemporânea. E Lourimbau é isso", diz Mattos, apontando para as cenas do filme, pontuado por uma cidade marcada pela pobreza.

Mestre Lourimbau, em qualquer conversa, gosta de marcar que a sua contemporaneidade não desgarra daquilo que é: preto, pobre, filho de capoeirista, devoto de um instrumento que veio de Angola. Em cima daquele palco, no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo, aberto para Baía de Todos-os-Santos, o convite, logo aceito pelo público, começou assim: "Vem comigo, meu irmão, vem cantar nesse refrão essa história brasileira".

Eron Rezende Berimbau global

