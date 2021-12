Bendita seja essa cozinha

Essa história começa há dois anos e meio, quando Joélia Simples, fiel da paróquia Nossa Senhora da Luz, começou a fazer bolos e pãezinhos para ajudar numa campanha da igreja, que atendia crianças em situação de rua. Estava tudo dando certo, até que a paróquia mudou de frei e o novo clérigo achou por bem encerrar as atividades gastronômicas/beneficentes. Para Joélia, porém, era tarde. A freguesia tinha crescido numa proporção que não se abandona assim, nem por determinação eclesiástica.

Ela então juntou os filhos, Jamile e Joás, e partiu para o Centro Comunitário da Pituba. Por lá ficou o tempo de ir espalhando a fama, que cresceu abastecendo supermercados locais. Quem frequenta as padarias do Rede Mix, do Hiper Hideal, do Mix Bahia ou do Mercado Opção, seja nas redondezas da Pituba ou na distante Praia do Forte, já deve ter colocado no carrinho as disputadas bandejas de pão delícia ou algum dos bolos da vovó, como o de limão, de carimã ou de churros.

Os bolos de vó e os pães delícia são os itens mais disputados da loja. Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Mês passado, a família levou 20 funcionários para uma casa alugada, onde montou a fábrica nos fundos, a lojinha na frente e, na varanda, o projeto de um café, para atender ao freguês que queira beber e comer por ali mesmo. As opções ficaram mais diversificadas. Além dos bolos (R$17) e do pãozinho delícia (a bandeja com 12 custa R$15 sem recheio e R$ 18 com recheio), tem torta salgada (média de R$ 25), torta confeitada (R$70), bolo de pote (R$15), pão-bolo com diversos recheios (R$ 15), além de beijus (R$ 9) e sequilhos (de R$ 9 a R$ 17), de fabricação própria e outros que ela manda trazer de Vitória da Conquista. Para comer rezando.

Bolo da Luz Rua Mato Grosso, 174 – Pituba Funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 20h. Sábado até 12h. Tel.: (71) 3018-7303.

Destaque São os bolos que dão nome à loja. Entre o de cenoura com chocolate e o de leite Ninho com Nutela há 15 outras opções. Não deixe de provar também o pão delícia. É macio e tem a umidade exata.

