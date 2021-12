Bem Casados

Inventar um casamento pode ser tão real quanto dividir a vida com alguém. E que as mães não achem maluquice ou os amigos digam que é bonitinho, mas que não é de verdade. Em tempos de união estável, o ritual ganhou a liberdade que tem o amor. Cada um conta sua história como quer, e assim o caminho alternativo torna-se o óbvio. Ou haveria outro lugar senão o palco para unir um casal de palhaços que se conheceu no Dia Mundial do Teatro?

O Sesi do Rio Vermelho lotou, 100 pessoas na plateia para ver dois momentos. No primeiro, religioso com efeito civil, a professora Laili Flórez, 27, e o jornalista Gabriel Camões, 29, disseram a frase que consagra o casamento Bahá'í. Trocaram alianças, assinaram o livro e correram para se esconder na coxia e trocar de roupa.

Lá no palco, integrantes do grupo Nariz de Cogumelo administravam os improvisos. O amigo Breno Fernandes, 26, que é escritor, subiu e leu um texto. Lembrou um dia de sutileza, quando Laili se encaixou num abraço de Gabriel. "Foi um gesto tão bonito que mudou a minha coleção de descrições do amor", contou.

Então veio o segundo momento, quando os noivos voltaram ao palco como Floricota Polanski e Baiacu Bolshoi. Ela o puxou por uma gravata gigante, prometeram se amar e se entortar e, dessa vez, trocaram dois pratos cheios de espuma de barbear, um na cara do outro. Impressões da noiva: "Melecou tudo! É tão forte... ali eu senti que tinha casado de fato".

As crianças foram ao delírio, entre elas Caio, 7, filho de Laili. Ele, que também é o palhaço Professor Oreba, por pouco não fez uma mágica. Mas foi padrinho. E quem era de choro levou lenço de papel, quem era de riso botou dinheiro no chapéu.

A noiva ainda distribuiu flores de pano para as encalhadas e esperançosas. "Dá vontade de casar todo ano", confessou Gabriel, revelando o projeto que nasceu naquele dia: isso pode virar um espetáculo.

O que parece mais importante nessas cerimônias tem a ver com identidade. Adrian Vilas Bôas, 40, pensou nisso quando decidiu conduzir seu casamento com Luzia Luna, 34. Porque foi no yoga que eles se conheceram, tinham aberto um estúdio juntos. E porque, quando ficaram noivos num ritual do fogo, descobriram que casar assim era para todas as vidas.

Adaptaram a festa hindu, que originalmente dura uma semana. A deles foi entre o sol baixar e a lua aparecer. Decidiram tirar algumas situações que pareciam fazer sentido apenas em outra cultura, mas a essência permaneceu. Adrian também não acrescentou nada ao texto. "É tão universal que dá vontade de dizer aquilo mesmo".

