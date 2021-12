Beleza tamanho G

De cara limpa em muitas fotos, a produtora Carla Galrão, 25, mantém o perfil @gordaroupa no Instagram não muito padronizado. “Meu feed é funcional, não lindo”. Até se preocupa com luz e enquadramento em uma foto ou outra, mas a causa por trás é mais importante. “Vai além do consumismo. É preciso melhorar as políticas públicas. Tem meninas morrendo por fazer bariátricas que não precisavam”. Ela dá dicas de vestuário e lojas com roupas para pessoas gordas. Todas com preço justo. Tira um dia na semana para ir ao centro da cidade garimpar as novidades. Também faz postagens regulares com o que encontra no shopping. Não escolhe os modelos de acordo com a tendência mainstream; compartilha seu gosto pessoal.

Antes do Instagram, já usava o Facebook para fazer textão (texto com teor crítico) sobre gordofobia. Descobriu a militância aos 18, quando entrou na faculdade de comunicação e conheceu pessoas mais “heterogêneas”. Na graduação, não raro era elogiada como “estilosa”. Porém, sempre teve dificuldade de achar seu número nas lojas. Resolveu, então, criar o @gordaroupa no ano passado. Imediatamente, começou a receber mensagens de identificação de outras mulheres e, junto com elas, mensagens de ódio.

Quando um comentário preconceituoso é feito de forma pública, as seguidoras correm para defendê-la. É no privado, porém, que recebe recados como “gorda tem que morrer” ou “você se acha bonita, mas não é”, além de fotos de botijões, porcos e baleias. Graças a um longo e sofrido processo de empoderamento, recebe as ofensas com deboche. “Se tiver que parecer uma baleia, vou ficar superfeliz. Acho um bicho lindo”.

