Bel Borba em plena Nova York

Primeiro de outubro, pouco antes da meia-noite, lounge do Renaissance New York Times Square Hotel. Suas janelas amplas mostram frontalmente o universo de telas multicoloridas do Times Square, sempre a piscar com uma infinidade de propagandas. Cerca de trinta pessoas populam o espaço do evento produzido com muito profissionalismo, com direito a fitinhas de pulso para os convidados e fotógrafo dedicado. Chega a zero hora e o vídeo Universal Pulse, produzido por Burt Sun, Andre Constantini e Bel Borba, substitui as propagandas de 25 dos telões. Palmas, flashes. Na rua, abaixo, alguns transeuntes parecem atônitos diante das belas imagens que substituem o narcotizante fluxo comercialista. Alguns minutos depois, o espetáculo se encerra, mas Borba já deixou sua marca: um artista baiano humaniza o maior templo da publicidade americana.



Bel Borba, 55, estourou em Nova York de um jeito impressionante no último mês, com direito a consagração na mídia mundial. O documentário Bel Borba Aqui, dirigido pelo taiwanês Burt Sun e o americano Andre Constantini, foi o veículo para tamanha projeção. Borba tornou-se no dia 14/10 o primeiro artista brasileiro a expor suas esculturas no Times Square, como parte de uma iniciativa da associação comercial local para embelezar a região, conhecida como importante centro turístico de Nova York mas considerada por alguns como de gosto duvidoso. A iniciativa do Times Square Alliance, como a associação comercial é conhecida, não envolveu qualquer troca de valores.

