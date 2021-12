Barulho poético no Bairro da Paz

Fábio Silva Mota, 31, não anda só. O artista visual, que assina as telas como Super Afro, sempre reserva espaço em sua fala para contar como se tornou muitos. Morando no Bairro da Paz há quase duas décadas, ele tira da comunidade a inspiração para criar. Os vizinhos nem estranham quando, máquina fotográfica em punho, circula pelas ruas à caça de personagens. Todos estão na exposição Depois há Margem, em cartaz na Galeria Acbeu, nos trabalhos expostos em sua primeira mostra individual, e, como ele espera, circulando nos corredores elegantes da galeria. “Quero mostrar que nosso bairro tem pessoas bacanas, lazer, cultura...”.

Da escola secundária, onde aprendeu a grafitar, até a Escola de Belas Artes da Ufba, que lhe ensinou a dominar outras técnicas, Super Afro já circulou um bocado por aí. “Foi o grafite que me impulsionou a ter uma formação em artes. Até então, eu só tinha a técnica da lata. Pude associar o que sabia ao que aprendi. O que mudou, para mim, foi só o suporte”, diz.

A vida na comunidade também foi uma espécie de universidade. “As idas e vindas ao centro da cidade me fizeram perceber o preconceito e o medo que as pessoas têm de nós”. Reproduzindo o apoio espontâneo que recebeu na infância, sempre que pode, Afro distribui tinta para as crianças do local, para que pintem em casa ou nas ruas. “Espero que a maioria deles vá para a abertura e possa ver seus rostos nas telas”.

Depois há margem | Exposição do artista visual Super Afro. De segunda à sexta, das 14h às 20h, e sábado, das 9h às 13h. Até o dia 30 de setembro. Galeria Acbeu (Vitória). Mais informações pelo telefone 71 3483-1291

adblock ativo