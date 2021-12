Barbearia na Lapinha também funciona como bar

Até a década de 1960, o trajeto do Pero Vaz à Lapinha podia ser feito através da Linha 8 do bonde, e, durante algum tempo, moradores desses bairros se referiam à área da Linha 8 quando alguém perguntava o seu endereço. Foi essa referência histórica que deu nome à barbearia aberta há dois meses no Largo da Lapinha, local de onde sai o cortejo do caboclo e da cabocla na manhã do 2 de Julho.

Os sócios do negócio resolveram oferecer à vizinhança um serviço de corte de cabelo com um padrão melhor do que o existente, acompanhado de um pequeno bar, uma mesa de sinuca e TV com telão para acompanhar jogos de futebol. Às sextas e sábados, é possível também comer hambúrgueres artesanais (de R$ 12 a R$ 20). O uso da sinuca e do arcade é gratuito para quem estiver consumindo um produto ou serviço da casa.

Mulheres podem cortar o cabelo, desde que optem pelo modelo “joãozinho”. O corte custa R$ 25, e fazer a barba sai por R$ 20, mas quem quiser os dois paga R$ 40. E se der R$ 10 a mais ganha direito à barboterapia, que isoladamente custa R$ 30.

Para beber, o cliente tem à disposição água (R$ 2), água com gás ou suco (R$ 3), refrigerante (R$ 3), cervejas long neck ou lata (R$ 5 a R$ 7) e cervejas artesanais (R$ 20 a R$ 28). Em alguns jogos decisivos, os clientes são chamados a participar de um bolão, cujo prêmio a quem acertar o placar é um hambúrguer e uma cerveja. Ou seja, se seu time ganhar e você ainda por cima adivinhar o resultado, é como se tivesse “feito cabelo e barba”.

Linha 8 Barbearia: Largo da Lapinha, 14. Terça a sexta, das 9h às 21h, sábado das 9h às 18h e domingo, das 8h às 13h. Fecha às segundas.

Destaque: Uma máquina Arcade deveria divertir os filhinhos dos clientes, mas acabou sendo usada pelos próprios adultos. A criançada ganhou, então, o direito de colorir as paredes do recinto.

