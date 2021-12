Bar no Forte São Diogo, na Barra, tem petiscos e drinks especiais

Ao lado da areia quente e da água calma do Porto da Barra, dentro da estrutura do Forte São Diogo, o bar Mirante Forte São Diogo está sempre movimentado neste verão. Instalado num espaço privilegiado, com vista para a Baía de Todos-os-Santos e o seu maravilhoso pôr do sol, costuma atrair de banhistas, famílias com crianças em seus programas de final de semana até grupos de jovens e turistas em busca de farra.

O carro-chefe é a burrata (um modo de preparação de queijo muçarela) com molho pesto, tomates confitados e torradas (R$ 38,90), comida típica italiana. Há opções de petiscos tanto para vegetarianos como carnívoros, a exemplo de palitinhos de queijo coalho com melaço (R$ 10), cordeiro com molho de hortelã (R$ 16) e bruschettas e pastéis de diversos sabores. Quem busca leveza pode pedir uma salada com folhas, castanhas, gorgonzola e lâminas de pera portuguesa (R$ 21,90).

O local é agradável e ventilado, sobretudo à noite. As mesas ficam localizadas em uma área aberta que remete a um deck. Além de cervejas, sucos da fruta e doses de bebidas destiladas, o Mirante Forte São Diogo oferece uma variedade de drinques, divididos pelo tipo de bebida, a preços razoáveis. Com cachaça, por exemplo, vale a pena experimentar a Afrodisíaca, que mistura caju, pimenta, morango e polpa de maracujá (R$ 11,90). Já de tequila recomenda-se o Mohamed Explosive, com coco, tangerina, gengibre e canela em pó (R$ 12,90), e de rum a boa e velha Cuba Libre (R$ 11,90).

Mirante Forte São Diogo: Avenida Sete de Setembro, Barra. Terça-feira a domingo, das 15 às 17 horas.

Destaque: A burrata vem com molho pesto, tomate e queijo muçarela, acompanhada de torradinhas. Prato tradicional italiano, da região de Puglia, é uma saborosa e boa pedida.

